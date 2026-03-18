Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Με αέρα μοντέλου σε εικόνες από το ταξίδι της στην Αριζόνα των ΗΠΑ

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες πραγματοποίησε ταξίδι στην Αριζόνα των ΗΠΑ και δημοσιοποίησε φωτογραφίες στο Instagram. Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, συνοδευόταν από τα αδέρφια της, Αχιλλέα Ανδρέα και Κωνσταντίνο Αλέξιο. Οι τρεις τους έδειχναν να το απολαμβάνουν, με την 29χρονη να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Το μεγαλύτερο παιδί του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ ζει όπως επιθυμεί. Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, κάνει πράγματα που την γεμίζουν, με φωτογραφίες της να φιγουράρουν σε κοσμικά περιοδικά από την Ελλάδα, μέχρι τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Οι εικόνες που δημοσιοποίησε από το ταξίδι με τα δύο αδέρφια της στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο.

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν βλέπουμε τα τρία αδέρφια να βρίσκονται στην λίμνη Πάγουελ, μία τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στον ποταμό Κολοράντο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι οι κόκκινοι βράχοι που την περιβάλλουν, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, έχει εργαστεί ως μοντέλο και τον Ιούνιο του 2017 περπάτησε στην πασαρέλα για τον οίκο «Dolce&Gabbana». Η οικογένεια παραμένει ενωμένη και συχνά κάνουν δημόσιες εμφανίσεις όλοι μαζί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympia of Greece (@olympiagreece)

«Η μητρότητα μου άλλαξε τελείως την οπτική. Κατάλαβα ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στα παιδιά σου δεν είναι το τέλειο κολατσιό ή το τακτοποιημένο δωμάτιο, είναι η αμέριστη προσοχή σου. Στο σπίτι μας έχουμε έναν άτυπο κανόνα: Χωρίς κινητά στο τραπέζι. Και το πιο αστείο; Πλέον, είναι τα παιδιά που υπενθυμίζουν σε εμένα και τον Παύλο να τα αφήσουμε στην άκρη. Κάτι έκανα σωστά, λοιπόν. Η παρουσία δεν έχει να κάνει με το να τα κάνεις όλα τέλεια. Έχει να κάνει με το να είσαι εκεί, με την καρδιά σου. Αυτό μένει. Αυτό θυμούνται τα παιδιά, ότι ήσουν εκεί όταν σε χρειάζονταν», είχε εξομολογηθεί προ μηνών στο περιοδικό Harper’s Bazaar, η Μαρί Σαντάλ.