Μαρία Σάκκαρη: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου μου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Σχέδια γάμου κάνουν η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η πρωταθλήτρια του τένις μίλησε για το ευτυχές γεγονός σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 συνάντησε τη Μαρία Σάκκαρη και εκείνη δήλωσε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τα όσα είπε η Ελληνίδα αθλήτρια προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (04.05.2026).

Μιλώντας για την ομορφότερη ημέρα της ζωής της, είπε: «Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου μου. Σιγά σιγά. Πολύ σιγά. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όμως και ευτυχισμένοι».

Όσο για το αν ο γάμος θα είμαι παραδοσιακός στην Κρήτη, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε: «Ακόμα, ακόμα δεν τα ‘χουμε σχεδιάσει όλα».

«Δεν έχω βρει ακόμα νυφικό. Έχουμε καιρό», σημείωσε στη συνέχεια η Ελληνίδα τενίστρια.

Παράλληλα, η Μαρία Σάκκαρη αναφέρθηκε και στο WTA Tour που φιλοξενείται στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια.

«Πάρα πολύ σημαντικό, μετά από πάρα πολλά χρόνια και ανυπομονώ πάρα πολύ. Είμαι προετοιμασμένη. Είναι το όνειρό μου να παίξω μπροστά στους Έλληνες και δεν το ‘χω κάνει ποτέ, οπότε είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη για το σπουδαίο αθλητικό γεγονός.