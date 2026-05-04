Η Κάμερον Ντίαζ έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 53 – Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Κάμερον Ντίαζ σε ηλικία 53 ετών. Την ανακοίνωση έκανε μέσω Instagram ο σύζυγός της Μπέντζι Μάντεν, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, αποκαλύπτοντας ότι υποδέχθηκαν το τρίτο τους παιδί, ένα αγοράκι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μάντεν έγραψε: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Νότας Μάντεν. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε μας!! Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας – τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές μας – η οικογένεια Μάντεν».

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015, έχει ήδη δύο παιδιά: την Ράντιξ, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, και τον Κάρντιναλ, που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2024. Και τα δύο παιδιά ήρθαν στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο Μπέντζι Μάντεν δεν δημοσίευσε φωτογραφία του νεογέννητου, αλλά ανάρτησε μια εικόνα με ένα πλοίο και τη σημασία του ονόματος «Νότας»: «ναυτικός, καπετάνιος, ταξιδευτής – εκείνος που ξεκινά ένα ταξίδι και δεν φοβάται το άγνωστο».

Στα σχόλια, η Κάμερον Ντίαζ απάντησε με μια σειρά από αστέρια και καρδιές, δείχνοντας τη συγκίνησή της για το νέο μέλος της οικογένειας.