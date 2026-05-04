«Μέσα» στο δείπνο της Άννα Γουίντουρ πριν το Met Gala: Ξεχώρισαν Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Νικόλ Κίντμαν και η Σερένα Γουίλιαμς με εντυπωσιακό φόρεμα

Το pre-Met Gala δείπνο της Άννα Γουίντουρ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο διακριτικά αλλά και πιο exclusive γεγονότα της διεθνούς μόδας, λειτουργώντας ως ανεπίσημη προθέρμανση πριν από τη μεγάλη βραδιά στο Metropolitan Museum of Art.

Στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, υποδέχεται κάθε χρόνο ένα περιορισμένο αλλά εξαιρετικά επιδραστικό σύνολο προσκεκλημένων.

Στη φετινή εκδήλωση έδωσαν το «παρών» κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, ανάμεσά τους η Νικόλ Κίντμαν, η Σερένα Γουίλιαμς, η Ζόε Κράβιτζ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ντονατέλα Βερσάτσε, αλλά και η Βένους Γουίλιαμς με τον σύζυγό της.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ρομαντικές λεπτομέρειες, δαντέλα στο πάνω μέρος και έξω τους ώμους, συνδυάζοντας το νεανικό glam με την αισθητική.



Η Σερένα Γουίλιαμς τράβηξε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με πούλιες, που αντανακλούσε το φως σε κάθε της κίνηση, δημιουργώντας μια δυναμική και λαμπερή εικόνα.

Η Βένους Γουίλιαμς επέλεξε ένα στράπλες φόρεμα με πέτρες και κόκκινες λεπτομέρειες, προσθέτοντας μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση στην εμφάνισή της, ενώ στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της.



Η Ντονατέλα Βερσάτσε εμφανίστηκε με ένα σαμπανιζέ λαμπερό φόρεμα, χαρακτηριστικό της αισθητικής του οίκου Versace, με υφάσματα που έπαιζαν με το φως και δημιουργούσαν διακριτική αλλά έντονη λάμψη.



Η Ζόε Κράβιτζ τράβηξε επίσης την προσοχή, όχι μόνο για το στιλ της αλλά και για μια λεπτομέρεια στο χέρι της, καθώς εθεάθη με το δαχτυλίδι αρραβώνων της με τον Χάρι Στάιλς.

Στιλιστικά, κινήθηκε σε ένα χαλαρό layering look με πλεκτό και γούνινες λεπτομέρειες πάνω από floral φόρεμα, ολοκληρώνοντας το σύνολο με suede clutch και διάφανες γόβες.



Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε μια μονοχρωματική, κλασική εμφάνιση με καθαρές γραμμές, αποπνέοντας τη διαχρονική κομψότητα του Χόλιγουντ.