O Αντρέας Γεωργίου και ο Νίκος Πολυδερόπουλος ποζάρουν μαζί, κρατώντας τα μωρά τους αγκαλιά

Μία υπέροχη φάσης ζωής διανύουν τόσο ο Αντρέας Γεωργίου όσο και ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς «γεύονται» τη χαρά της πατρότητας.

Οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν στις σειρές «Μπρούσκο» και «Το τατουάζ» διατηρούν άψογες σχέσεις και πρόσφατα πραγματοποίησαν μία νέα συνάντηση. Αυτή τη φορά ο Αντρέας Γεωργίου και ο Νίκος Πολυδερόπουλος δεν ήταν μόνοι, αλλά είχαν στη συντροφιά τους και τα μωράκια τους.

Ο Αντρέας Γεωργίου είναι πατέρας μίας κόρης, καρπός του μεγάλου του έρωτα και του γάμου του με την όμορφη make up artist, Σιμώνη Χριστοδούλου, ενώ ο Νίκος Πολυδερόπουλος πρόσφατα απέκτησε ένα αγόρι με την επί χρόνια αγαπημένη του, Βαλάσια Συμιακού.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός της «Γης της ελιάς» δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με τον καλό του συνάδελφο στα social media.

Στη φωτογραφία ο Αντρέας Γεωργίου και ο Νίκος Πολυδερόπουλος ποζάρουν χαμογελαστοί στον φακό, κρατώντας τα παιδιά τους, ενώ τα μικρά κρατούν το ένα το χεράκι του άλλου.

«Η ζωή μας όλη στα χέρια μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αντρέας Γεωργίου.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας στις 29 Ιανουαρίου 2026 και ο Αντρέας Γεωργίου στις 26 Αυγούστου 2025.

Ο σκηνοθέτης πέρασε το Πάσχα στην Αγία Νάπα στην Κύπρο και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, είχε δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες με την κορούλα τους.