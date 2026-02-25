Μαρία Σολωμού: Έχω στο νου μου ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει αλλιώς ή είναι μαλ@@ες

Η Μαρία Σολωμού βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο επεισόδιο της εκπομπής «The 2night Show», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (24-02-2026) και μίλησε για τα προσωπικά και την επαγγελματική πορεία της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υποκριτική κάνει στο θέατρο και όχι στην καθημερινότητά της. Τα αρνητικά σχόλια δεν την προβληματίζουν ιδιαίτερα. Έχει τη δική της φιλοσοφία και στηρίζει πάντα τις απόψεις της.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξής της, στο «The 2night Show», η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε στο ραδιόφωνο και παραδέχτηκε ότι αναγκάζεται να φιλτράρει τα όσα λέει. Μεγάλη σημασία είχε και συνεχίζει να έχει το Μέσο που της δίνει μικρόφωνο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια εξήγησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, πως αντιλαμβάνεται και πώς έχει στο μυαλό της, τις κατηγορίες των ακροατών που επιλέγουν να την ακούσουν.

«Σίγουρα θα βρεις ανθρώπους να με θάψουν και στο αν είμαι καλή ηθοποιός. Με φλέρταραν πολλά χρόνια από το ραδιόφωνο. Ούτε το podcast καταλάβαινα αλλά το έμαθα στην πορεία. Με το ραδιόφωνο με βοηθάνε πολύ, δεν έχω πάρει τον αέρα, εγώ είμαι με σκαλέτα. Δεν υπάρχει και η ίδια ελευθερία, προσέχω πάρα πολύ, βάζω και ένα φίλτρο.

Έχω έναν κόφτη και ένα φίλτρο ανάλογα με το πού πάω και σε πιο Μέσο είμαι. Στο ραδιόφωνο έχω στο νου μου ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που δεν εννοείται τίποτα, έχουν μεγαλώσει αλλιώς ή είναι μαλ@@ες».

Στη συνέχεια, η γνωστή ηθοποιός δήλωσε πως «Δε θα μπορούσα να κάνω εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά. Θα καθόμουν και θα τον κοίταζα με θαυμασμό και θα χειροκροτούσα. Θα έκανα κι εγώ το κοινό… Δεν δέχονται ότι ο Νίκος είναι ευτυχισμένος χωρίς την τηλεόραση. Θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος στην τηλεόραση, με αυτήν την εκπομπή, που γέλαγε ο κόσμος. Περνάς καλά σε μια εκπομπή που είναι όλη μέρα τρέλα αλλά δε βλέπουν και το υπόλοιπο, που μπορεί να σέρνεσαι, να είσαι κουρασμένος και να έχεις άλλα θέματα να κάνεις. Σκέφτονται ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχεις και να λες ότι είσαι καλά χωρίς αυτό. Είναι πολύ άνισο το πράγμα».

«Νομίζω ότι είμαι καλό τυράκι για τις εκπομπές. Έτσι πιστεύω. Μου έλεγαν πάντα ότι έχω ατάκα και δεν κουράζω αυτόν που δίνω συνέντευξη, ότι μπορώ να μιλάω μόνη μου. Ξέρω ότι είμαι τροφή για πάρα πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, αναπαραγωγή εννοώ. Από εκεί και πέρα όμως… Έχω ακούσει περίεργες ατάκες. Μου είχαν πει, πριν 20 χρόνια, ότι δεν είμαι mainstrem και δεν μπορώ να παίξω σε οικογενειακή σειρά στις 21:00, γιατί είμαι πολύ ροκ. Μου το είχαν πει μετά το “Singles”. Τα άκουγα και έλεγα: “Ωραία”. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ. Δεν ξέρω τι πρότυπο είμαι αλλά σίγουρα δεν ταίριαζα εγώ σε οικογενειακή σειρά» είπε η Μαρία Σολωμού και συμπλήρωσε:

«Το “Μάνα X Ουρανού” ήταν το 2015, λίγο πριν πέσει το μαύρο στο Mega. Το τι χαμός έγινε όταν με διάλεξαν να κάνω τη μάνα δυο παιδιών, εφήβων… πριν δέκα χρόνια δεν ήμουν 22 χρονών. Επίσης είχα ήδη ένα παιδί. Έλεγαν ότι “Δεν είναι έτσι οι μάνες”. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα για το πώς με βλέπουν. Έχω να παίξω σε σειρά από το 2018. Δεν έχει έρθει κάποιος στα μούτρα μου να μου πει ότι ήμουν κακιά σε κάποιο ρόλο ή ότι δεν τον έπαιξα καλά. Αυτό που μου λένε και το παίρνω πια σαν κομπλιμέντο, είναι ότι είμαι οι ρόλοι μου. Τι φοβερό ταλέντο να είμαι εγώ σε όλους αυτούς τους τόσο διαφορετικούς ρόλους».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «Με την τηλεόραση δεν έχω κάποιο θέμα αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ήρθαν έτσι τα πράγματα που και να μου είχαν κάνει τις καλύτερες προτάσεις του κόσμου, δε θα μπορούσα. Δεν μπορώ πλέον να κάνω και θέατρο και τηλεόραση συγχρόνως. Ειδικά με αυτήν την παράσταση που κάνουμε φέτος».

Στη συνέχεια, η γνωστή ηθοποιός δήλωσε ότι «Είχα κάποια πράγματα στη ζωή μου ως αυτονόητα. Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι κάτι δεν είναι αυτονόητο, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ δεν ισχύει για όλους. Άργησα πολύ να καταλάβω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί με εμένα. Μιλάμε για απλά πράγματα. Δεν μου δικαιολογούν το πώς ένας άνθρωπος που δεν έχει κάτσει κάτω από μα ταμπέλα να μπορεί να κάνει σίριαλ, θέατρα, να μην έχω μπει σε καλούπια και ομάδες, να κάνω podcast και να το κάνω, μετά να το κλείσω, να κάνω vidcast, να το πάω στην τηλεόραση, να το πάρω πίσω. Όταν θέλω να κάνω κάτι το κάνω και δε θέλω να μπω κάτω από μια κατηγορία επαγγελματικά, ούτε σαν άνθρωπος».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Μπορεί να είμαι αντιδραστική, σύμφωνα με τα λεγόμενα των άλλων. Δεν το νιώθω. Για εμένα είμαι κανονική και υπάρχω. “Πώς γίνεται όλες αυτές οι αντιξοότητες και αυτό το περίεργο πράγμα να υφίσταται και να μην την έχουμε βάλει στη σειρά”. Εγώ αυτό πιστεύω ότι σκέφτονται. Επίσης τρώω πάρα πολύ “ξύλο” και πλέον το αντέχω. Δε θα κάτσω να ασχοληθώ, θα κάνω το δικό μου. Δε θυμάμαι πότε ασχολήθηκαν αρνητικά μαζί μου, δεν τα κοιτάω αλλά δεν το πιστεύουν. Εγώ χαιρετάω κόσμο που το πρωί με βρίζει. Σε έναν-δύο που ξέρω, δεν μιλάω. Αν με πειράξεις πολύ και με προσβάλλεις…».

Επίσης, η Μαρία Σολωμού δήλωσε πως «Με έχουν προσβάλλει πολύ. Μεγάλη προσβολή. Η μόνη που μου έρχεται είναι από συγκεκριμένο άνθρωπο και δε θέλω να πω μόνο τα δικά του, γιατί με έχουν προσβάλλει και χιλιάδες άλλοι. Έχει να κάνει με τα λεγόμενά μου, με αυτά που λέω. Και τι δεν έχω πει για σχέσεις. Πέντε χρόνια έκανα podcast και όλα τα προβλήματα ήταν για σχέσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε αν θεωρεί πως κατηγορείται ότι διατηρεί τον μύθο της αντισυμβατικής και πως αν ηρεμούσε μέσα της δε θα έδειχνε ποτέ. Άμεσα η ηθοποιός απάντησε πως «Αυτό θα ήταν κάτι που θα προσέβαλε πολύ. Εγώ υποκριτική κάνω στο θέατρο, όχι στη ζωή μου. Και θεωρώ ότι το έχω αποδείξει σε όλα τα χρόνια. Αν ήμουν ασυνεπής σε κάτι θα φαινόταν. Έχουν περάσει και 25 χρόνια, θα ήμουν αλλιώς κάποια στιγμή αλλά δεν έχω υπάρξει αλλιώς».