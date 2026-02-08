Μαρία Τζομπανάκη: Όταν πάρω μια απόφαση στη ζωή μου, την τιμώ ακόμα κι αν σπάσω το κεφάλι μου

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Τζομπανάκη και αναφέρθηκε τόσο στη θεατρική παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα, όσο και στον «Σασμό» και τις αποφάσεις που παίρνει στη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη για την παράσταση «Φλαντρώ», που ανεβαίνει στο θέατρο Αλάμπρα. Όπως είπε η Μαρία Τζομπανάκη αν το έργο γραφόταν σήμερα θα μιλούσε για την κακοποίηση ανοιχτά, τονίζοντας ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο η χειροδικία.

«Στο καμαρίνι είναι η πραγματικότητά μας. Χρειάζομαι 20 λεπτά απόλυτης ησυχίας πριν βγω στη σκηνή», δήλωσε αρχικά η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα.

«Αν η παράσταση “Φλαντρώ” γραφόταν σήμερα, ο συγγραφέας θα μιλούσε ανοικτά για την κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο το ξύλο», πρόσθεσε η Μαρία Τζομπανάκη.

«Ένας από τους λόγους που πέτυχε ο “Σασμός” ήταν γιατί προστάτευε ο ένας τον άλλον», είπε στη συνέχεια η Μαρία Τζομπανάκη για τη σειρά που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στον ALPHA πριν από μερικά χρόνια.

«Όταν πάρω μια απόφαση στη ζωή μου, την τιμώ ακόμα κι αν σπάσω το κεφάλι μου, δική μου η ευθύνη», παραδέχτηκε στην ίδια συνέντευξη.