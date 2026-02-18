Μαρία Τζομπανάκη: Στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο γιος μου και η αγάπη για την πατρίδα μου

Η Μαρία Τζομπανάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για τη ζωή, την επαγγελματική πορεία και τον γιο της. Όπως είπε αναφορικά με το τρόπο που ιεραρχεί τα πράγματα, στην κορυφή της σχετικής πυραμίδας βρίσκεται ο γιος της και η αγάπη για την πατρίδα.

Η Μαρία Τζομπανάκη ξεκαθάρισε, ότι στις σχέσεις της επισημαίνει πως προτεραιότητά της είναι ο Ορφέας Αυγουστίδης και ύστερα η αγάπη της για την πατρίδα, ακολουθώντας τις αρχές με τις οποίες μεγάλωσε.

«Το είπα όλες τις φορές, εκτός από την πρώτη με τον πατέρα του Ορφέα που ήμουν κοριτσάκι και ανιχνεύαμε μαζί τι σημαίνει έρωτας. Είπα ότι “στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο γιος μου και η αγάπη μου για την πατρίδα μου”, είμαι αναθρεμμένη με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μετά είμαστε εμείς» είπε η δημοφιλής ηθοποιός και συνέχισε:

«Μου απάντησε “ωραία, καταλαβαίνω την αγάπη για το παιδί, αλλά είναι μεγάλος πια, άσ’ τον”. Μα δεν κάνω κάτι, δεν πάω από πάνω του να τον καταπιέζω, απλώς προηγείται» πρόσθεσε καταληκτικά.

«Σε κάποια θέματα ήμουν επίμονη. Ήθελα να στηρίζεται στα πόδια του, να πιστέψει στη δύναμή του και να ξέρει ότι η εμπιστοσύνη που του έδειχνα ήταν μεγάλη ευθύνη» είχε πει προ ημερών η Μαρία Τζομπανάκη για τον γιο της, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.