Ελένη Προκοπίου: Το «αντίο» της Φίνος Φιλμ στη μεγάλη πρωταγωνίστρια – «Άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη»

Η Ελένη Προκοπίου ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Πήρε μέρος σε μερικές από τις πιο διαχρονικές και επιτυχημένες ταινίες της «χρυσής εποχής» και μπήκε για τα καλά στις καρδιές του κόσμου. Κάποιες από αυτές ανήκαν στη Φίνος Φιλμ.

Η Ελένη Προκοπίου δε βρίσκεται πλέον στη ζωή, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) και ο χαμός της βύθισε στη θλίψη τον χώρο της τέχνης. Η Φίνος Φιλμ θέλησε να αποχαιρετήσει την αγαπημένη της «κυρία της αυλής» που έμεινε στην ιστορία με την ατάκα «μένουμε πάντα παιδιά».

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«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγαπημένη μας “Κυρία της Αυλής”, Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό, άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, πριν επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Στη Φίνος Φιλμ πρωτοεμφανίστηκε το 1966 με το “Ραντεβού στον Αέρα” και μέσα στην ίδια χρονιά ακολούθησαν οι “Παράνομοι Πόθοι”, “Οι Κυρίες της Αυλής” και “Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα”. Έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε για “Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας”, που έμελλε να είναι και η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας της.

Σήμερα την αποχαιρετούμε μέσα από στιγμές τριών ταινιών της και κρατάμε ζωντανά το χαμόγελο, την κίνηση, τη λάμψη της και, φυσικά, την αθάνατη ατάκα της “Μένουμε πάντα παιδιά”.

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Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αντίο Ελένη μας», έγραφε η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ.

Σημειώνεται ότι η Ελένη Προκοπίου υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου, που συνδύαζε μοναδικά την υποκριτική, τον χορό και τη χορογραφία.