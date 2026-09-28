Νίκος Ψαρράς: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήμασταν μαζί φαντάροι, κάναμε μία ταινία κατά των ναρκωτικών»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος με πολλές καλλιτεχνικές ανησυχίες. Εδώ και χρόνια… φλέρταρε με την υποκριτική και μάλιστα είχε πάρει μέρος και σε ταινίες. Σε μία από αυτές δίπλα του ήταν ο Νίκος Ψαρράς.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός έδωσε μία νέα συνέντευξη και αποκάλυψε ότι με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν μαζί φαντάροι. Μάλιστα, ο Νίκος Ψαρράς μαζί με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, είχαν κάνει μέσα στον Στρατό μία ταινία που περνούσε ένα μήνυμα κατά των ναρκωτικών.

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Ο Νίκος Ψαρράς μίλησε για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή «Happy Day» και όλα όσα είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη προβλήθηκαν τη Δευτέρα (28.09.2026).

«Εγώ δεν έχω πολλές επαφές με γιατρούς γιατί δεν έχει χρειαστεί. Ποτέ δεν ξέρεις γιατί ο καθένας οδηγείται σε έναν γιατρό, τι τον ωθεί», είπε αρχικά όταν ρωτήθηκε σχετικά ο Νίκος Ψαρράς.

«Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν, ήμασταν μαζί φαντάροι. Ήμασταν στην κινηματογραφία στρατού. Δηλαδή τον τελευταίο μήνα που έπρεπε να είχαμε άδεια απολύσεως, εμείς κάναμε μία ταινία για τον Στρατό», αποκάλυψε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.

«Ήμασταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Αντώνης Κανάκης, ο Μάρκος Σεφερλής, εγώ και κάναμε μία ταινία, παραγωγής του 7ο επιτελικού, κατά των ναρκωτικών», πρόσθεσε ο Νίκος Ψαρράς.