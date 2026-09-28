Lifestyle

Η Βικτόρια Μπέκαμ ξανά στο στούντιο για χάρη του γιου της Κρουζ Μπέκαμ

«Ναι, ξαναφέραμε την Posh στο στούντιο» έγραψε ο γιος της ανεβάζοντας μία φωτογραφία τους
Η Βικτόρια Μπέκαμ
Η Βικτόρια Μπέκαμ / EPA / ΑΠΕΜΠΕ
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Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε η Βικτόρια Μπέκαμ, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της τον γιο της Κρουζ Μπέκαμ, ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία των δυο τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls Βικτόρια Μπέκαμ στέκεται κοντά σε ένα μικρόφωνο, κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ ο Κρουζ χαμογελά προς την κάμερα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Ναι, ξαναφέραμε την Posh στο στούντιο».

Ο Κρουζ ακολουθεί τον δρόμο της μητέρας του στη μουσική βιομηχανία. Ο ίδιος πραγματοποιεί εμφανίσεις με την μπάντα του, The Breakers, ενώ το πρώτο του EP, με τίτλο «Wear & Tear», κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Η πορεία της Βικτόρια Μπέκαμ στη μουσική βιομηχανία συνδέεται κυρίως με τη συμμετοχή της στο συγκρότημα Spice Girls. Το συγκρότημα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single, «Wannabe», το 1996.

Μεγάλες επιτυχίες έγιναν τα τραγούδια «Stop», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are?» και «Viva Forever».

Η Βικτόρια Μπέκαμ ακολούθησε για σύντομο διάστημα σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας το ομώνυμο άλμπουμ της το 2001, ενώ αργότερα επανενώθηκε με τις υπόλοιπες Spice Girls για την περιοδεία του 2007 και για την εμφάνισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Η ρήξη της Βικτόρια Μπέκαμ και του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον μεγαλύτερο γιο τους, Μπρούκλιν έχει απασχολήσει πολύ τα διεθνή ΜΜΕ και έχει στοιχίσει πολύ στους Μπέκαμ.

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