Σοφία Καρβέλα για Άννα Βίσση: «Το να μοιράζομαι εσένα και το θεϊκό σου χάρισμα ήταν μια πρόκληση που έπρεπε να υπομείνω για χρόνια»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Σοφία Καρβέλα για την Άννα Βίσση, η οποία για όλους τους άλλους είναι μία μεγάλη σταρ του πενταγράμμου, για εκείνη όμως είναι η μητέρα της.

Η γνωστή σχεδιάστρια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν ζώντας δίπλα σε έναν τόσο ξεχωριστό και λαμπερό άνθρωπο. Στην ίδια ανάρτηση, που έκανε την Κυριακή (27.09.2026) η Σοφία Καρβέλα υπογράμμισε ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Άννας Βίσση.

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«Το να μοιράζομαι εσένα και το θεϊκό σου χάρισμα με τον κόσμο ήταν μια πρόκληση που έπρεπε να υπομείνω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να το αποδέχομαι – μαζί με τη δική μου θνητή μετριότητα. Συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο φωτεινά.

Τελικά παραδόθηκα στην πραγματικότητα αυτού που γεννήθηκες να κάνεις και στο πώς γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν.

Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου για την έλλειψη κανονικότητάς σου και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου… Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, παραδόθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και άφησα εσένα – και τη φωνή σου – να με πας σε αυτό το μαγικό μέρος.

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Είμαι τόσο περήφανη που βρίσκομαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις ότι είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου», έγραψε η Σοφία Καρβέλα δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΑΟΚΑ, την οποία πήγε και η ίδια να παρακολουθήσει.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Άννα Βίσση έγραψε ξανά ιστορία, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές.

«Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου», είχε γράψει η ίδια η Άννα Βίσση στο Instagram για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.