Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποκάλυψαν ότι θα αποκτήσουν αγοράκι

Την καλύτερη φάση της σχέσης τους διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς σε λίγους μόλις μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Το αγαπημένο ζευγάρι που από το περασμένο καλοκαίρι κάνει σχέδια γάμου, καθώς ο πρώην νικητής του Survivor έκανε μία ρομαντική πρόταση γάμου στη σύντροφό του, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού που περιμένει. Μάλιστα, οι φίλοι τους που ήταν στο πάρτι βιντεοσκόπησαν τη στιγμή που ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μαθαίνουν ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνος πατάει το κουμπί σε το μπουκάλι κι αυτό αρχίζει να βγάζει μπλε καπνό. Βλέποντας το αποτέλεσμα η μέλλουσα σύζυγός του ξαφνιάζεται από χαρά και σπεύδει να αγκαλιάσει τον άντρα της ζωής της.

Εν τω μεταξύ, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη φορούσε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα που έδειχνε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

«Νew star will be born», γράφει ως λεζάντα το βίντεο που ανέβασαν οι φίλοι του ζευγαριού στα social media.

Σημειώνεται ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσε ανήμερα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Σάκη Κατσούλη. Ενώ το ζευγάρι βρέθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Σκύρο και ο Σάκης έστησε ένα πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο, χαρίζοντας στην αγαπημένη του ένα μονόπετρο.