Marian Izaguirre: Η 23χρονη influencer βρέθηκε νεκρή – H αινιγματική τελευταία ανάρτηση στο TikTok με μακιγιάζ κλόουν

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της 23χρονης influencer μόδας με εκατομμύρια followers Marian Izaguirre, που βρέθηκε νεκρή, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μεξικό, λίγες μέρες αφότου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο κλαίει με μακιγιάζ κλόουν.

Η γνωστή influencer πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου. Προηγουμένως, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της – την 1η Σεπτεμβρίου – και η αστυνομία την εντόπισε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου πέντε ημέρες αργότερα. Στο μικροσκόπιο έχει μπει η τελευταία της αινιγματική ανάρτηση στο TikTok.

Παραμένει ασαφές τι οδήγησε στον θάνατό της, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πέθανε από σοβαρές επιπλοκές που οδήγηαν σε εγκεφαλικό θάνατο, ανέφερε το People.

Το αινιγματικό βίντεο στο TikTok: «Γιατί φεύγεις;»

Αίσθηση προκαλεί ότι μόλις τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, η influencer είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα αινιγματικό βίντεο, όπου εμφανιζόταν με μακιγιάζ κλόουν να κλαίει και να τραγουδάει για τον χαμένο έρωτα.

Στη λεζάντα έγραψε: «Όλες οι υποσχέσεις της αγάπης μου θα πάνε μαζί σου. Γιατί φεύγεις;».

Η Izaguirre είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 4,2 εκατομμύρια followers στο TikTok και 327.000 στο Instagram, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο γνωστές fashion δημιουργούς περιεχομένου στη Λατινική Αμερική.

Μετά την είδηση του θανάτου της, χιλιάδες θαυμαστές της άρχισαν να στέλνουν μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού.

Η έρευνα για την εξαφάνιση και τον θάνατό της συνεχίζεται.