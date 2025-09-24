Μαριάννα Πουρέγκα: «Όταν μοίραζα φυλλάδια είχα βιώσει διάφορες συμπεριφορές περίεργες και περιστατικά αγένειας»

Για τα περιστατικά αγένειας που κλήθηκε να διαχειριστεί στο παρελθόν, όταν και μοίραζε διαφημιστικά φυλλάδια, μίλησε η Μαριάννα Πουρέγκα όταν συνάντησε το πρωινό της Τετάρτης (24.09.2025) τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ.

«Δεν θα μπορούσα να μπω στην υποκριτική σχολή εάν δεν δούλευα παράλληλα και ταξιθεσία στο θέατρο. Αυτό ήταν για μένα μια απαραίτητη προϋπόθεση γιατί, διαφορετικά, δεν θα μπορούσα να πάω στη σχολή. Οπότε ήξεραν οι καθηγητές και οι συμμαθητές μου, από την πρώτη μέρα, ότι θα φεύγω κάποιες ώρες γιατί θα έπρεπε πηγαίνω στην ταξιθεσία», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η νεαρή πρωταγωνίστρια της σειράς «Απαραίτητο φως», Μαριάννα Πουρέγκα.

«Στο κομμάτι των φυλλαδίων που μοίραζα, ωστόσο, είχα (σ.σ. βιώσει) διάφορες συμπεριφορές περίεργες και πάρα πολλά περιστατικά αγένειας. Εντάξει, επειδή πολλοί είχαν θέμα με την συγκεκριμένη εταιρία, έβριζαν κανονικά λες και μιλούσαν στην ίδια εταιρεία. Και αυτό ήταν το πιο light», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Η αλήθεια είναι πως την πρώτη μέρα που δούλεψα, έβαλα τα κλάματα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Γιατί μου φάνηκε σοκαριστικό, σκληρό. Εμείς δεν ζητούσαμε κάτι από τον κόσμο, απλά μοιράζαμε κάποια φυλλάδια διαφημιστικά που κλήρωναν μάλιστα και κάποιο δώρο. Οπότε τους λέγαμε, “ξύστε το κουπόνι και αν κερδίσετε, μπείτε στο κατάστημα για να πάρετε το δώρο σας”. Μου φάνηκε, λοιπόν, σοκαριστικό το ότι τους έλεγα εγώ αυτό και οι άλλοι μου έκαναν επίθεση», περιέγραψε, παράλληλα, η Μαριάννα Πουρέγκα στο καθημερινό πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.