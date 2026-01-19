Μαριάννα Τουμασάτου: Είμαι ξεροκέφαλη, εύκολη στη συνεργασία αλλά στο να ζήσεις μαζί μου είναι δύσκολο

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον χαρακτήρα της με διάθεση αυτοκριτικής. Όπως είπε, είναι δύσκολο να ζήσει κανείς μαζί της, αλλά οι υπόλοιποι στην παρέα περνούν υπέροχα κοντά της.

«Είμαι ξεροκέφαλη, δεν είναι εύκολο να συνυπάρχεις με έναν ξεροκέφαλο άνθρωπο. Έχω όμως την ψυχραιμία να καταλάβω ότι δεν έχω πάντα δίκιο και αυτό με σώζει. Αλλά επικοινωνώ καλά με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχω ανταγωνισμό πρώτα απ’ όλα», δηλώνει η Μαριάννα Τουμασάτου και παραδέχεται ανοιχτά μεταξύ σοβαρού και αστείου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δηλαδή δεν θυμάμαι κανέναν να ‘χει καταφέρει να μου “τσιγκλήσει” τον ανταγωνισμό μέσα μου. Δεν τον έχω. Και αυτό με κάνει εύκολη στη συνεργασία. Στο να ζήσεις μαζί μου είναι δύσκολο, να ‘σαι ο άντρας μου, να είσαι το παιδί μου, οι γονείς μου, ο αδερφός μου, οι φίλοι μου… αυτοί ζορίζονται. Οι υπόλοιποι περνάτε ωραία».

«Μου είναι αδιάφορο αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερα τα πράγματα, επειδή ο άλλος είναι καλύτερος. Ούτε να τα κάνω χειρότερα, αν είναι χειρότερος. Οπότε τι νόημα έχει;», σημειώνει η Μαριάννα Τουμασάτου.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Μαριάννα Τουμασάτου είχε σχολιάσει την απόφαση στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, με τις δηλώσεις της να προκαλούν αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις.