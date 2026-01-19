Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Μαριάννα Τουμασάτου: Είμαι ξεροκέφαλη, εύκολη στη συνεργασία αλλά στο να ζήσεις μαζί μου είναι δύσκολο

«Μου είναι αδιάφορο αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού, δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν» είπε σε άλλο σημείο
Μαριάννα Τουμασάτου
H Μαριάννα Τουμασάτου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον χαρακτήρα της με διάθεση αυτοκριτικής. Όπως είπε, είναι δύσκολο να ζήσει κανείς μαζί της, αλλά οι υπόλοιποι στην παρέα περνούν υπέροχα κοντά της.

«Είμαι ξεροκέφαλη, δεν είναι εύκολο να συνυπάρχεις με έναν ξεροκέφαλο άνθρωπο. Έχω όμως την ψυχραιμία να καταλάβω ότι δεν έχω πάντα δίκιο και αυτό με σώζει. Αλλά επικοινωνώ καλά με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχω ανταγωνισμό πρώτα απ’ όλα», δηλώνει η Μαριάννα Τουμασάτου και παραδέχεται ανοιχτά μεταξύ σοβαρού και αστείου:

«Δηλαδή δεν θυμάμαι κανέναν να ‘χει καταφέρει να μου “τσιγκλήσει” τον ανταγωνισμό μέσα μου. Δεν τον έχω. Και αυτό με κάνει εύκολη στη συνεργασία. Στο να ζήσεις μαζί μου είναι δύσκολο, να ‘σαι ο άντρας μου, να είσαι το παιδί μου, οι γονείς μου, ο αδερφός μου, οι φίλοι μου… αυτοί ζορίζονται. Οι υπόλοιποι περνάτε ωραία».

«Μου είναι αδιάφορο αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερα τα πράγματα, επειδή ο άλλος είναι καλύτερος. Ούτε να τα κάνω χειρότερα, αν είναι χειρότερος. Οπότε τι νόημα έχει;», σημειώνει η Μαριάννα Τουμασάτου.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Μαριάννα Τουμασάτου είχε σχολιάσει την απόφαση στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, με τις δηλώσεις της να προκαλούν αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
103
91
81
60
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Ευγενία Σαμαρά για την ψυχοθεραπεία της: Παλιά με άγχωνε, τώρα μου φαίνεται γοητευτικό που δεν τελειώνει
«Αυτά όλα που γράφονται έχουν να κάνουν με προσωπικά, με λίγο κίτρινα, λίγο με τι φοράω, αν είμαι με τον τάδε» λέει η Ευγενία Σαμαρά για μια σειρά από δημοσιεύματα
Ευγενία Σαμαρά
Newsit logo
Newsit logo