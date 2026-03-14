Μαριάννα Τουμασάτου για τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη: «Θα παίξουμε μαζί σε παράσταση, όλοι μιλάνε για ένα ταλαντούχο και καλό παιδί»

Η Μαριάννα Τουμασάτου, ήταν καλεσμένη το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου στην παρέα του «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, με την ηθοποιό να μιλάει για τα επαγγελματικά της αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Μάλιστα ενώ η συνέντευξή της είχε ολοκληρωθεί, η Μαριάννα Τουμασάτου εμφανίστηκε και μετά τις διαφημίσεις για να διευκρινίσει πως θα βρίσκεται το καλοκαίρι σε θεατρική παράσταση στην οποία θα συμμετέχει και ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη.

Η Μαριάννα Τουμασάτου ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο πως διαχωρίζει πλήρως τον Δημήτρη Φιλιππίδη από την οικογένειά του, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη προσωπικότητα και έναν ταλαντούχο συνάδελφο. Τόνισε μάλιστα πως, παρόλο που η ίδια διαφωνεί κάθετα με τις πράξεις του Πέτρου, ο γιος του δεν φέρει καμία ευθύνη και είναι άδικο να στοχοποιείται.

«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, εξόχως ανεξάρτητη από τους γονείς του και ως έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας συνάδελφος, ένας καλός συνάδελφος, δεν έχω κάνει παρέα με τον Δημήτρη καθόλου, δεν μας είχε δοθεί μέχρι τώρα η ευκαιρία ποτέ, αλλά όπως είπαμε στον χώρο μαθαίνονται όλα και όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο και εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος Χειλάκης, τον οποίο εμπιστεύομαι και την Αθηνά Μαξίμου πάρα πολύ, λένε τα καλύτερα για τον Δημήτρη.

Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει και τη ρετσινιά κανενός. Είναι άλλη προσωπικότητα, είναι ένας άλλος άνθρωπος, έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που εγώ ας πούμε δεν συμφωνώ καθόλου με την οικογένειά του, όμως δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνώ με τον ίδιο τον Δημήτρη. Σε τι φταίει ο Δημήτρης σ’ αυτό; Τίποτα απολύτως.

Δεν είχα καμία δεύτερη σκέψη, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί πρέπει να μπερδεύουμε τους ανθρώπους; Γιατί πρέπει να τους ανακατεύουμε; Είναι ένα παιδί, συνάδελφος, καλός συνάδελφος και καλά θα περάσουμε το καλοκαίρι παίζοντας την παράσταση στην ταράτσα του Λαμπέτη» αποκάλυψε η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που διαφωνώ μαζί τους. Θα έχω θέμα με τα παιδιά τους; Λέμε θεωρητικά, ας πούμε με τους γονείς πόσων συναδέλφων θα έκανα παρέα; Όχι. Δεν έχω κανένα λόγο να ανοίξω μια κουβέντα. Αν χρειαστεί, αν το φέρει η κουβέντα, δεν θα αποφύγω απολύτως τίποτα.

Δεν θα κάνω άρση καμίας θέσης μου. Με τους γονείς ποιανού ανθρώπου θα θυμώσω που πήγαν οι γονείς του; Δεν θα τους αντιμετωπίσω σαν συναδέλφους μου ή οτιδήποτε. Αυτό είναι άλλο. Προς Θεού, δηλαδή αλίμονο. Θα φάμε του Δημήτρη την ψυχή επειδή υπάρχουν τα θέματα με τον πατέρα του; Αλίμονο» συμπλήρωσε η ηθοποιός.