Η Μελίνα Νικολαΐδη εύχεται στη Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της – Οι τρυφερές φωτογραφίες τους

Μελίνα Νικολαΐδη και Δέσποινα Βανδή έχουν μια εξαιρετική, πολύ στενή και υποστηρικτική σχέση, η οποία θυμίζει περισσότερο σχέση κολλητών φίλων παρά την κλασική αυστηρή σχέση μαμάς και κόρης. Απόδειξη οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις και τα όσα λένε σε συνεντεύξεις τους. Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, η 22χρονη της ευχήθηκε με μια ανάρτηση στο Instagram.

Η Δέσποινα Βανδή έκλεισε την Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026 τα 57 και η Μελίνα Νικολαΐδη δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες τους, στις οποίες εμφανίζονται να χαμογελούν και να είναι αγκαλιά. «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου» έγραψε η 22χρονη.

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Η Δέσποινα Βανδή στέκεται πάντα σαν βράχος στο πλευρό της κόρης της. Την έχει στηρίξει δημόσια και με τρυφερές αναρτήσεις, προστατεύοντάς την από αρνητικά σχόλια ή κριτική στα social media. Η σχέση τους έχει επεκταθεί και επαγγελματικά, αφού τρέχουν μαζί τη δική τους εταιρεία καλλυντικών και ομορφιάς.

Η ίδια η Δέσποινα Βανδή έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της πως έχει ένα τρομερό δέσιμο και με τα δύο της παιδιά, τονίζοντας πως δεν αντιμετώπισε ποτέ τις κλασικές συγκρούσεις της εφηβείας με την κόρη της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί: «Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά μου. Έχω τρομερό δέσιμο και με τα δυο μου παιδιά. Ποτέ δεν έζησα τη σύγκρουση με τα παιδιά μου, ούτε στην εφηβεία. Έχω μια πολύ αγαπησιάρικη σχέση, είμαστε πολύ δεμένες με την Μελίνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

Η Μελίνα δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό της για τη μητέρα της. Σε παλαιότερη δημόσια αναφορά της είχε χαρακτηρίσει τη Δέσποινα Βανδή ως το μεγαλύτερο πρότυπό της, επισημαίνοντας πως θαυμάζει τόσο τη δύναμη όσο και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και στη δουλειά. Πηγαίνουν μαζί στο γυμναστήριο, κάνουν βόλτες, ταξίδια και η 22χρονη την στηρίζει πάντα στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζεται.