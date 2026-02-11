Μαριέττα Χρουσαλά: Η πόζα στην αγκαλιά του Λέοντα Πατίτσα και οι γλυκές ευχές για τα γενέθλιά του – «Είσαι τα πάντα για μένα»

Εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια, η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας έχουν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου όσα έψαχναν και έχουν χτίσει μαζί μία υπέροχη οικογένεια.

Το αγαπημένο ζευγάρι διατηρεί low profile γύρω από τον γάμο του, ωστόσο όταν οι περιστάσεις του επιβάλλουν εκφράζονται δημοσίως με λόγια αγάπης και θαυμασμού. Η Μαριέττα Χρουσαλά με αφορμή τα 50α γενέθλια του συζύγου της, Λέοντα Πατίτσα, έκανε την Τετάρτη (11.02.2206) μία συγκινητική ανάρτηση.

«Ένα κλικ, τόσα πολλά συναισθήματα, τόση αγάπη, τόσες πολλές αναμνήσεις, και λιγότερες ιστορίες, μια οικογένεια, τρία παιδιά, ένας ολόκληρος σύζυγος! 50 χρόνια! Είσαι τα πάντα για μένα», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στην ανάρτησή της.

Το πρώην μοντέλο και ο εφοπλιστής, γνωρίστηκαν το 2006 και 4 χρόνια αργότερα επισημοποίησαν τη σχέση τους. Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2010 στο ιστορικό πλοίο Αβέρωφ, σε μία εντυπωσιακή τελετή.

Ο Λέων Πατίτσας και η Μαριέττα Χρουσαλά έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκο, που γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2012, τον Σπύρος που γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 2015 και τον Κωνσταντίνος που γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2018.