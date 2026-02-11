Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Μαριέττα Χρουσαλά: Η πόζα στην αγκαλιά του Λέοντα Πατίτσα και οι γλυκές ευχές για τα γενέθλιά του – «Είσαι τα πάντα για μένα»

Ο γνωστός εφοπλιστής έγινε 50 ετών
Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας
Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια, η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας έχουν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου όσα έψαχναν και έχουν χτίσει μαζί μία υπέροχη οικογένεια.

Το αγαπημένο ζευγάρι διατηρεί low profile γύρω από τον γάμο του, ωστόσο όταν οι περιστάσεις του επιβάλλουν εκφράζονται δημοσίως με λόγια αγάπης και θαυμασμού. Η Μαριέττα Χρουσαλά με αφορμή τα 50α γενέθλια του συζύγου της, Λέοντα Πατίτσα, έκανε την Τετάρτη (11.02.2206) μία συγκινητική ανάρτηση.

«Ένα κλικ, τόσα πολλά συναισθήματα, τόση αγάπη, τόσες πολλές αναμνήσεις, και λιγότερες ιστορίες, μια οικογένεια, τρία παιδιά, ένας ολόκληρος σύζυγος! 50 χρόνια! Είσαι τα πάντα για μένα», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Το πρώην μοντέλο και ο εφοπλιστής, γνωρίστηκαν το 2006 και 4 χρόνια αργότερα επισημοποίησαν τη σχέση τους. Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2010  στο ιστορικό πλοίο Αβέρωφ, σε μία εντυπωσιακή τελετή.

Ο Λέων Πατίτσας και η Μαριέττα Χρουσαλά έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκο, που γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2012, τον Σπύρος που γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 2015 και τον Κωνσταντίνος που γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2018.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
107
98
62
61
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ελένη Φουρέιρα: «Όταν ήρθα στην Ελλάδα μου έκανε εντύπωση το ψωμί του εμπορίου, στην Αλβανία το έφτιαχνε η μαμά μου»
Τι αποκάλυψε για την μητρότητα, την σχέση της με τον Αλμπέρτο Ματία και τα αρνητικά σχόλια που ακούει για την εμφάνισή της, μετά την γέννηση του παιδιού της
Ελένη Φουρέιρα
15
Newsit logo
Newsit logo