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Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης έκλεισαν οκτώ χρόνια γάμου με μία τρυφερή φωτογραφία: «Από το 8 ως το άπειρο»

Στο στιγμιότυπο οι δυο τους ποζάρουν μαζί μέσα στη φύση
Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης
Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης
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Την 8η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης, με τη δημοσιογράφο να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μία γλυκιά φωτογραφία.

Η Σία Κοσιώνη η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΝΤ1, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Τετάρτης, ένα story από την πεζοπορία της με τον Κώστα Μπακογιάννη στο βουνό.

Στη φωτογραφία, οι δυο τους ποζάρουν μαζί μέσα στη φύση, ενώ η Σία Κοσιώνη έγραψε μία λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Από το 8 ως το άπειρο».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 22 Ιουλίου 2017, ενώ ένα μήνα νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

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