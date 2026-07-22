Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης έκλεισαν οκτώ χρόνια γάμου με μία τρυφερή φωτογραφία: «Από το 8 ως το άπειρο»

Την 8η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης, με τη δημοσιογράφο να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μία γλυκιά φωτογραφία.

Η Σία Κοσιώνη η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΝΤ1, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Τετάρτης, ένα story από την πεζοπορία της με τον Κώστα Μπακογιάννη στο βουνό.

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Στη φωτογραφία, οι δυο τους ποζάρουν μαζί μέσα στη φύση, ενώ η Σία Κοσιώνη έγραψε μία λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Από το 8 ως το άπειρο».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 22 Ιουλίου 2017, ενώ ένα μήνα νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί.