Αλίκη Βουγιουκλάκη: 30 χρόνια από τον θάνατό της, παραμένει διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου

Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στις καρδιές των Ελλήνων έχει αφήσει η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη που σήμερα (23.07.2026) συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η εθνική σταρ όπως την χαρακτήριζαν όλοι ήταν μια ηθοποιός που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους.

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Για για τη χώρα υπήρξε το απόλυτο σύμβολο ομορφιάς και ταλέντου, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως παραμένει αγαπητή μέσα από τις ταινίες της, ακόμα και σε άτομα που δεν είχαν καν γεννηθεί πριν από τον θάνατό της.

Με το μοναδικό της ταλέντο, τη ζωντάνια, το χαμόγελο και τη σκηνική της παρουσία, κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Απόδειξη της απίστευτης δημοφιλίας της, η οποία δεν σβήνει ακόμα και τρεις δεκαετίας μετά, αποτελεί το γεγονός πως κάθε εκδήλωση ή αφιέρωμα στο πρόσωπό της προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού.

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Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα το συγκλονιστικό τελευταίο ηχητικό της ντοκουμέντο, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή και ενώ η ασθένεια την είχε καταβάλλει.

Πριν από λίγους μήνες, κεντρικός δρόμος του Θεολόγου, μέρος στο οποίο είχε την εξοχική της κατοικία η αξεπέραστη Αλίκη Βουγιουκλάκη πήρε το όνομά της, ύστερα από πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής.

Όποιος θέλει να νιώσει λίγο από την αύρα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μπορεί να επισκεφθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το μέρος που φιλοξενεί το προσωπικό της καμαρίνι. Στο θέατρο που η νεαρή Αλίκη το 1953 έκανε τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, υποδυόμενη την Λουίζον στον ”Κατά φαντασία ασθενή” του Μολιέρου.

Τα ρούχα, τα παπούτσια, τα κοσμήματα, ο καθρέφτης και άλλα προσωπικά αντικείμενα της είναι εκεί και όλα μαζί θυμίζουν πως το άστρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη μπορεί να έσβησε μια ζεστή μέρα του Ιουλίου 30 χρόνια πριν, όμως για τους θαυμαστές της, εκείνη παραμένει για πάντα εδώ.