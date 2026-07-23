Lifestyle

Ο Νικηφόρος βούτηξε στις πηγές του Αχέροντα: «Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου»

«Κάθε καλοκαίρι, αν δεν έρθω σε αυτό το σημείο, νιώθω πως δεν είναι καλοκαίρι» αποκάλυψε με χαμόγελο στους followers του
Νικηφόρος
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Στα παγωμένα νερά του Αχέροντα βούτηξε ο Νικηφόρος την Τετάρτη (22.07.2026) ανεβάζοντας σχετικά βίντεο στα social media.

Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής, για εκείνον είναι σαν «έθιμο» μία βουτιά στις πηγές του Αχέροντα κάθε καλοκαίρι. «Αν δεν έρθω σε αυτό το σημείο, νιώθω πως δεν είναι καλοκαίρι», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Νικηφόρος.

Στα πλάνα φαίνεται ο τραγουδιστής και οι φίλοι του να δροσίζονται στις πηγές απολαμβάνοντας το πανέμορφο τοπίο.

«Κάθε καλοκαίρι, αν δεν έρθω σε αυτό το σημείο, νιώθω πως δεν είναι καλοκαίρι. Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Το ‘χω ξαναπεί. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Είμαστε στις πηγές του Αχέροντα και είναι μαγικά», ακούγεται να λέει συγκεκριμένα.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikiforos Vithoulkas (@nikiforos_vithoulkas)

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται απλά να κάνει βουτιές στο νερό.

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