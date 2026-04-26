Μαρίλια Μητρούση: Με λένε «ατάλαντη» και «ψωνάρα», με πειράζει και προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους

Η Μαρίλια Μητρούση παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε για την επαγγελματική πορεία της, τον τραυματισμό του πατέρα της σε τροχαίο και τα σχόλια ορισμένων που την ενοχλούν. Η νεαρή ηθοποιός μίλησε και για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Να μ΄αγαπάς», την οποία απολαμβάνει, όπως ανέφερε.

«Έχει γίνει viral η σχέση της Εβίτας με τον Γιώργο στο “Να μ΄αγαπάς”. Σηκώνομαι από το κρεβάτι μου και λέω “Θεέ μου, τι ωραία! Έχω δουλειά”. Δεν θα πω ότι έχω πάλι γύρισμα. Νιώθω ευγνωμοσύνη», εξομολογήθηκε η Μαρίλια Μητρούση.

«Κάνω και ψυχοθεραπεία. Ενδεχομένως έρχεσαι αντιμέτωπος με κομμάτια σου που δεν είσαι καθόλου έτοιμος να αλλάξεις… Όλοι έχουμε θέματα με τους γονείς μας. Πρέπει να βρούμε τον δικό μας τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Είναι λίγο δύσκολο να τους καταλάβω ως ανθρώπους» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τροχαίο ατύχημα του πατέρα της στη λεωφόρο Συγγρού και ανέφερε πως η ίδια δεν του στάθηκε όσο θα ήθελε, επειδή βρισκόταν στην Κύπρο για επαγγελματικές υποχρεώσεις: «Η σύντροφος του πατέρα μου τον βοήθησε μετά το ατύχημά του. Εγώ τον είχα λίγο εγκαταλελειμμένο γιατί ήμουν στην Κύπρο», ανέφερε.

«Στα σχόλια έχουν πάθει μια κατάθλιψη ότι δεν θα υπάρχει του χρόνου το “Να μ΄αγαπάς”. Υπάρχει κι η άλλη πλευρά των αρνητικών σχολίων. Το “ατάλαντη” είναι πιο light. Με λένε και “ψωνάρα”.

Με πειράζει λίγο και προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους γιατί ένα παιδί που θα του κάνεις bullying κάτω από το προφίλ του, θα πάει να κλαίει στο δωμάτιό του επειδή του μίλησες άσχημα… Είναι υπέροχο να βλέπει ότι μιλάμε κι ότι δεν αφήνουμε να περάσει αυτό. Μπλόκαρέ τον», τόνισε η Μαρίλια Μητρούση.

«Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός αλλά μουσικός. Με πήρε η Μιμή Ντενίση στο θέατρο να τραγουδήσω, αρρώστησε μια συνάδελφος κι έπαιξα τον ρόλο» είχε πει η Μαρίλια Μητρούση στο παρελθόν για το ξεκίνημα της καριέρας της, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.