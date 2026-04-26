Τζακ Νίκολσον: Ο 89χρονος θρύλος με τα 3 Όσκαρ και τις 7 Χρυσές Σφαίρες που σήμερα βρίσκει ευτυχία στην οικογένειά του

Τα μνημειώδη «όχι»

Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει στην ιστορία και ως ο ηθοποιός που απέρριψε τους περισσότερους ρόλους που έγραψαν ιστορία, απογείωσαν καριέρες. Ο εκκεντρικός, απρόβλεπτος σταρ είπε όχι σε ρόλους όπως του Μάικλ Κορλεόνε που ερμήνευσε ο Πατσίνο στον «Νονό», του Τζόνι Χούκερ που έπαιξε ο Ρέντφορντ στο «Το Κεντρί», του Λοχαγού Μπέντζαμιν που υποδύθηκε ο Μάρτιν Σιν στο «Αποκάλυψη Τώρα» του Χάνιμπαλ Λέκτερ που έκανε σταρ τον Άντονι Χόπκινς.

Ακολούθησαν πολλές και καλές ταινίες όπως: «Η Τιμή των Πρίτζι» του Τζον Χιούστον, «Ξένοι στην Ίδια Πόλη» του Έκτορ Μπαμπένκο, «Οι Μάγισσες του Ίστγουικ» του Τζορτζ Μίλερ, «Μπάτμαν» του Τιμ Μπάρτον ως Τζόκερ και με την αμοιβή ρεκόρ των 80 εκατομμυρίων και «Ο Πληροφοριοδότης» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η οικογένεια και τα παιδιά του

Ο 89χρονος Τζακ Νίκολσον έχει έξι παιδιά με πέντε διαφορετικές γυναίκες. Η μεγαλύτερη κόρη του είναι η Τζένιφερ, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Σάντρα Νάιτ. Ενώ ο Τζακ πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη ταινία «Five Easy Pieces», φέρεται να άρχισε να βγαίνει με τη συμπρωταγωνίστρια του, Σούζαν Άνσπαχ. Εκείνη έμεινε έγκυος και τελικά γέννησε τον Κέιλεμπ Γκόνταρντ το 1970. Η Άνσπαχ ισχυρίστηκε ότι ο Νίκολσον ήταν ο βιολογικός πατέρας. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε την πατρότητα για 28 χρόνια προτού επιβεβαιώσει δημοσίως ότι ήταν πράγματι ο πατέρας του Κέιλεμπ.

Σε μία συνέντευξη στο Rolling Stone το 1998, αποκάλυψε: «Ο Κέιλεμπ και εγώ τα πάμε υπέροχα τώρα… Ωστόσο, με βάση τη νομική πλευρά -την εξαιρετικά δυσάρεστη φύση των περισσότερων σχέσεών μου εκεί- δεν έχω πραγματικά την ελευθερία να πω τι σκέφτομαι γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, ο Νίκολσον υποδέχτηκε μια κόρη, τη Χάνι Χόλμαν, με το μοντέλο Γουίνι Χόλαν το 1981 και αργότερα απέκτησε τη Λορέιν και τον Ρέι με την πρώην σύντροφό του Ρεμπέκα Μπρουσάρντ, με την οποία έβγαινε από το 1990 έως το 1994 και την μόνη που παντρεύτηκε - με αυτά παραμένει πιο κοντά.

Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον ρόλο του ως πατέρας, τονίζοντας ότι επιθυμεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης χωρίς να ασκεί πίεση.

Η Λορέιν, από την πλευρά της, τον έχει χαρακτηρίσει «μέντορα», δηλώνοντας πως η επιρροή του υπήρξε καθοριστική τόσο στην καριέρα της όσο και στη ζωή της.

Αντίστοιχα, ο γιος του, Ρέι έχει μιλήσει για τη δική του διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής, αναγνωρίζοντας τη σύνθετη δυναμική του να μεγαλώνει ως παιδί ενός τόσο μεγάλου ονόματος.

Ο Νίκολσον και η Μπρουσάρ χωρίσανε το 1994, και ο ίδιος είπε για τη σχέση τους: «Δεν ήξερα ότι αυτό θα άλλαζε εντελώς τη ζωή μου - δεν ήταν έτσι - αλλά σίγουρα υπήρχαν σπίθες, αυτό είναι βέβαιο. Σίγουρα, η σχέση ήταν ταραχώδης» και όταν ρωτήθηκε αν ήταν ακόμα ερωτευμένος με τη Μπρουσάρ μετά το χωρισμό τους, απάντησε: «Φυσικά. Είμαι ακόμα ερωτευμένος με όλες τις γυναίκες που αγάπησα ποτέ».

Ένα συγκλονιστικό μυστικό που τον στιγμάτισε

Ούτε στο πιο τρελό σενάριο ταινίας δεν θα μπορούσε να διαβάσει ο Τζακ Νίκολσον το σκοτεινό μυστικό που έκρυβε η οικογένειά του, το οποίο ανανακάλυψε μόλις πέθανε η μητέρα και η αδελφή του. Ο Νίκολσον, ζούσε σε αυτό το ψέμα για περίπου 40 χρόνια, πριν μάθει επιτέλους στα 37 του χρόνια την αλήθεια.

Ο διάσημος ηθοποιός, όταν έμαθε ότι η γυναίκα που θεωρούσε για όλη του τη ζωή αδελφή του, ήταν η μητέρα του, μυστικό που φυλούσε καλά η οικογένεια προκειμένου να αποφύγει το σκάνδαλο.

Η βιολογική του μητέρα, Τζουν Νίκολσον, ήταν 18 ετών όταν έμεινε έγκυος, αλλά ο πατέρας του, ένας άντρας ονόματι Ντον, ήταν ήδη παντρεμένος - έτσι, για να αποφύγει το σκάνδαλο η γιαγιά του, Έθελ Μέι, τον μεγάλωσε σαν δικό της.

Ο Τζακ, συντετριμμένος από τα νέα, τηλεφώνησε στον γαμπρό του, τον Σόρτι. «Αυτό είναι το πιο γα…ένο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τον ΜακΓκίλιγκαν. Ο Σόρτι αρχικά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, όμως τελικά επιβεβαίωσε ότι ήταν αληθινοί.

Ωστόσο, όταν ο Νίκολσον ανακάλυψε την αλήθεια, τόσο η Έθελ Μέι όσο και η Τζουν είχαν πεθάνει, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να μην έχει τη δυνατότητα να τους «ζητήσει τον λόγο». Σχολιάζοντας την αποκάλυψη, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν «συγκλονιστική», αλλά τόνισε πως δεν ήταν «τραυματική».

«Εντυπωσιάστηκα πολύ από την ικανότητά τους να κρατήσουν το μυστικό», είχε δηλώσει παλιότερα στο Rolling Stone. «Και, τελικά, μου έκανε καλό».

Από τότε, ο Νίκολσον έχει αστειευτεί για την αποκάλυψη, αναφερόμενος στην Τζουν ως τη «αδελφή-μητέρα» του σε συνεντεύξεις, αλλά σπάνια μιλά για το θέμα δημοσίως.

Αν και κατά καιρούς υπήρξαν φήμες για συμμετοχή σε νέες ταινίες, όπως το ριμέικ του «Toni Erdmann», αυτές τελικά δεν προχώρησαν. Η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία «Ποιον από τους Δυο» (2010).