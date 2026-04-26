Lifestyle

Τζακ Νίκολσον: Ο 89χρονος θρύλος με τα 3 Όσκαρ και τις 7 Χρυσές Σφαίρες που σήμερα βρίσκει ευτυχία στην οικογένειά του

Ο Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με 3 Όσκαρ – υποψήφιος 12 φορές – και 7 Χρυσές Σφαίρες Τζακ Νίκολσον είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς σταρ του Χόλιγουντ. Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κοντά στην οικογένειά του. Γι’ αυτό το λόγο κιόλας, μια νέα φωτογραφία συγκίνησε τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Με αφορμή τα 89α γενέθλιά του, η κόρη του, Λορέιν Νίκολσον, μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram, δίνοντας μέσα από αυτό μια προσωπική ματιά στη ζωή του θρυλικού ηθοποιού Τζακ Νίκολσον. Η ανάρτηση ήταν απλή, με τη λεζάντα «89!!». Στην φωτογραφία, ο Τζακ Νίκολσον φαίνεται χαλαρός και ευδιάθετος, καθισμένος σε ένα σαλόνι γεμάτο φως και έργα τέχνης. Είναι ντυμένος με ένα σκούρο πόλο μπλουζάκι και καφέ παντελόνι, ενώ χαμογελάει χειροκροτώντας.

Μαζί με τη πρόσφατη φωτογραφία που δείχνει τον ηθοποιό όπως είναι σήμερα, η Λορέιν Νίκολοσον δημοσίευσε και μια παλιά φωτογραφία κάνοντας έτσι μια νοσταλγική αντίθεση. Ένας νεαρός Τζακ Νίκολσον κάθεται άνετα φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι «Coca-Cola», κρατώντας ένα πούρο και έχοντας αυτό το χαρακτηριστικό χαμόγελο που τον έκανε διάσημο.

Ο Τζακ Νίκολσον γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1937, γιος της Τζουν Φράνσις Νίκολσον και αγνώστου πατρός, τον οποίο ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζει.

Σύμφωνα με τον βιογράφο του, Μαρκ Έλιοτ, πραγματικός πατέρας του ήταν ένας μουσικός ονόματι Ντόναλντ Φουρσίλο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται, ενώ τα οικογενειακά του ήταν τόσο περίπλοκα, που όταν ενηλικιώθηκε ανακάλυψε ότι η γυναίκα που νόμιζε πως ήταν αδελφή του ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα του και η γυναίκα που νόμιζε ως μητέρα του ήταν η γιαγιά του!

Η φωτογραφία που ανέβασε η κόρη του Τζακ Νίκολσον, Λορέιν, για τα 89α γενέθλιά του

Το 1957 εντάχθηκε στην Αεροπορική Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνιας και τη δεκαετία του ’50 θα βρεθεί στην Καλιφόρνια. Εκεί θα πιάσει δουλειά ως υπάλληλος γραφείου ταινιών κινούμενων σχεδίων της MGM. Στη συνέχεια άρχισε να παίζει ρολάκια σε τηλεοπτικά σίριαλ, μέχρι να έρθει η ώρα της συνάντησής του με τον Ρότζερ Κόρμαν, με τον οποίο συνεργάστηκαν κοντά δέκα χρόνια και σε αρκετά φιλμ, με πιο διάσημο «Το Μαγαζάκι του Τρόμου» (1960), που γύρισε σε χρόνο ρεκόρ.

Το 1969 θα του δοθεί από σύμπτωση ο χαρακτηριστικός ρόλος στον «Ξέγνοιαστο Καβαλάρη», αφού ο Ριπ Τορν, που είχε επιλεγεί από τον Ντένις Χόπερ, εγκατέλειψε τα γυρίσματα μετά από καβγά με τον τελευταίο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες τον Μάιο του 1969 και ο άγνωστος τότε Νίκολσον έγινε μέσα σε λίγες ώρες ο πιο υποσχόμενος ηθοποιός της χρονιάς. 

Το 1974 θα του δοθεί ο πρωταγωνιστικός εμβληματικός ρόλος του ντετέκτιβ στο κλασικό αριστούργημα του Πολάνσκι «Chinatown», μια επιτομή για το πώς κατακτήθηκε το «αμερικάνικο όνειρο» - και θα προταθεί για το Όσκαρ.


Το πρώτο Όσκαρ, όμως, θα το κερδίσει την επόμενη χρονιά με το συγκλονιστικό δράμα του Μίλος Φόρμαν «Στη Φωλιά του Κούκου», υποδυόμενος έναν επαναστάτη τρόφιμο ψυχιατρείου. Μια ερμηνεία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων των σινεφίλ.

Ο Νίκολσον πλέον είναι ένας σταρ, πολύ διαφορετικός απ’ τα συνηθισμένα, που το διαπεραστικό του και κάπως τρελαμένο βλέμμα δεν θα κατακτήσει μόνο το κοινό σε όλο τον κόσμο, αλλά και το γυναικείο φύλο, με αναρίθμητες ερωτικές περιπέτειές του, πολλές φορές με διάσημες ηθοποιούς, τρελά πάρτι, αλκοόλ, κάνοντας παρέα με «αμαρτωλά» αγόρια, όπως ο Γουόρεν Μπίτι και ο Μάρλον Μπράντο.


Το 1975 θα τον φέρει και στο ευρωπαϊκό σινεμά. Θα πρωταγωνιστήσει στο θαυμάσιο δράμα του Μικελάντζελο Αντονιόνι «Επάγγελμα Ρεπόρτερ» και την ίδια χρονιά θα συμπρωταγωνιστήσει και στο γουέστερν «Φυγάδες του Μισούρι» του Άρθουρ Πεν και δίπλα στον Μάρλον Μπράντο.

Ακόμη μία καθοριστική συνάντηση για τον Νίκολσον θα είναι αυτή με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Είναι η ώρα της «Λάμψης» (1980), στην οποία ο Τζακ Νίκολσον με την ερμηνεία του θα προκαλέσει ανατριχίλα.


Τον επόμενο χρόνο θα παίξει έναν ρόλο στο επικό πολιτικό δράμα του Γουόρεν Μπίτι «Οι Κόκκινοι». Το 1983 θα πρωταγωνιστήσει στην έξοχη δραματική κομεντί «Σχέσεις Στοργής» του Τζέιμς Μπρουκς, δίπλα στη Σίρλεϊ ΜακΛέιν και την Ντέμπρα Γουίνγκερ, κατακτώντας το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου. Το 1998, θα κερδίσει το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του για τον ρόλο του μισάνθρωπου συγγραφέα στην κομεντί του Τζέιμς Μπρουκς «Καλύτερα δε Γίνεται» («As Good as it Gets»).

Μέλη του καστ και του συνεργείου της ταινίας «Στη Φωλιά του Κούκου» που κέρδισε τα Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού, καλύτερης ηθοποιού και καλύτερης ταινίας, από αριστερά: ο συμπαραγωγός Σολ Ζάεντς, ο ηθοποιός Τζακ Νίκολσον, η ηθοποιός Λουίζ Φλέτσερ και ο συμπαραγωγός Μάικλ Ντάγκλας, κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ στις 30 Μαρτίου 1976 / AP Photo, File

Τα μνημειώδη «όχι» 

Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει στην ιστορία και ως ο ηθοποιός που απέρριψε τους περισσότερους ρόλους που έγραψαν ιστορία, απογείωσαν καριέρες. Ο εκκεντρικός, απρόβλεπτος σταρ είπε όχι σε ρόλους όπως του Μάικλ Κορλεόνε που ερμήνευσε ο Πατσίνο στον «Νονό», του Τζόνι Χούκερ που έπαιξε ο Ρέντφορντ στο «Το Κεντρί», του Λοχαγού Μπέντζαμιν που υποδύθηκε ο Μάρτιν Σιν στο «Αποκάλυψη Τώρα» του Χάνιμπαλ Λέκτερ που έκανε σταρ τον Άντονι Χόπκινς.

Ακολούθησαν πολλές και καλές ταινίες όπως: «Η Τιμή των Πρίτζι» του Τζον Χιούστον, «Ξένοι στην Ίδια Πόλη» του Έκτορ Μπαμπένκο, «Οι Μάγισσες του Ίστγουικ» του Τζορτζ Μίλερ, «Μπάτμαν» του Τιμ Μπάρτον ως Τζόκερ και με την αμοιβή ρεκόρ των 80 εκατομμυρίων και «Ο Πληροφοριοδότης» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η οικογένεια και τα παιδιά του

Ο 89χρονος Τζακ Νίκολσον έχει έξι παιδιά με πέντε διαφορετικές γυναίκες. Η μεγαλύτερη κόρη του είναι η Τζένιφερ, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Σάντρα Νάιτ. Ενώ ο Τζακ πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη ταινία «Five Easy Pieces», φέρεται να άρχισε να βγαίνει με τη συμπρωταγωνίστρια του, Σούζαν Άνσπαχ. Εκείνη έμεινε έγκυος και τελικά γέννησε τον Κέιλεμπ Γκόνταρντ το 1970. Η Άνσπαχ ισχυρίστηκε ότι ο Νίκολσον ήταν ο βιολογικός πατέρας. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε την πατρότητα για 28 χρόνια προτού επιβεβαιώσει δημοσίως ότι ήταν πράγματι ο πατέρας του Κέιλεμπ.

Σε μία συνέντευξη στο Rolling Stone το 1998, αποκάλυψε: «Ο Κέιλεμπ και εγώ τα πάμε υπέροχα τώρα… Ωστόσο, με βάση τη νομική πλευρά -την εξαιρετικά δυσάρεστη φύση των περισσότερων σχέσεών μου εκεί- δεν έχω πραγματικά την ελευθερία να πω τι σκέφτομαι γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, ο Νίκολσον υποδέχτηκε μια κόρη, τη Χάνι Χόλμαν, με το μοντέλο Γουίνι Χόλαν το 1981 και αργότερα απέκτησε τη Λορέιν και τον Ρέι με την πρώην σύντροφό του Ρεμπέκα Μπρουσάρντ, με την οποία έβγαινε από το 1990 έως το 1994 και την μόνη που παντρεύτηκε - με αυτά παραμένει πιο κοντά.

Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον ρόλο του ως πατέρας, τονίζοντας ότι επιθυμεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης χωρίς να ασκεί πίεση.

Η Λορέιν, από την πλευρά της, τον έχει χαρακτηρίσει «μέντορα», δηλώνοντας πως η επιρροή του υπήρξε καθοριστική τόσο στην καριέρα της όσο και στη ζωή της.

Αντίστοιχα, ο γιος του, Ρέι έχει μιλήσει για τη δική του διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής, αναγνωρίζοντας τη σύνθετη δυναμική του να μεγαλώνει ως παιδί ενός τόσο μεγάλου ονόματος.

Ο Νίκολσον και η Μπρουσάρ χωρίσανε το 1994, και ο ίδιος είπε για τη σχέση τους: «Δεν ήξερα ότι αυτό θα άλλαζε εντελώς τη ζωή μου - δεν ήταν έτσι - αλλά σίγουρα υπήρχαν σπίθες, αυτό είναι βέβαιο. Σίγουρα, η σχέση ήταν ταραχώδης» και όταν ρωτήθηκε αν ήταν ακόμα ερωτευμένος με τη Μπρουσάρ μετά το χωρισμό τους, απάντησε: «Φυσικά. Είμαι ακόμα ερωτευμένος με όλες τις γυναίκες που αγάπησα ποτέ».

Ένα συγκλονιστικό μυστικό που τον στιγμάτισε

Ούτε στο πιο τρελό σενάριο ταινίας δεν θα μπορούσε να διαβάσει ο Τζακ Νίκολσον το σκοτεινό μυστικό που έκρυβε η οικογένειά του, το οποίο ανανακάλυψε μόλις πέθανε η μητέρα και η αδελφή του. Ο Νίκολσον, ζούσε σε αυτό το ψέμα για περίπου 40 χρόνια, πριν μάθει επιτέλους στα 37 του χρόνια την αλήθεια.

Ο διάσημος ηθοποιός, όταν έμαθε ότι η γυναίκα που θεωρούσε για όλη του τη ζωή αδελφή του, ήταν η μητέρα του, μυστικό που φυλούσε καλά η οικογένεια προκειμένου να αποφύγει το σκάνδαλο.

Η βιολογική του μητέρα, Τζουν Νίκολσον, ήταν 18 ετών όταν έμεινε έγκυος, αλλά ο πατέρας του, ένας άντρας ονόματι Ντον, ήταν ήδη παντρεμένος - έτσι, για να αποφύγει το σκάνδαλο η γιαγιά του, Έθελ Μέι, τον μεγάλωσε σαν δικό της.

Ο Τζακ, συντετριμμένος από τα νέα, τηλεφώνησε στον γαμπρό του, τον Σόρτι. «Αυτό είναι το πιο γα…ένο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τον ΜακΓκίλιγκαν. Ο Σόρτι αρχικά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, όμως τελικά επιβεβαίωσε ότι ήταν αληθινοί.

Ωστόσο, όταν ο Νίκολσον ανακάλυψε την αλήθεια, τόσο η Έθελ Μέι όσο και η Τζουν είχαν πεθάνει, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να μην έχει τη δυνατότητα να τους «ζητήσει τον λόγο». Σχολιάζοντας την αποκάλυψη, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν «συγκλονιστική», αλλά τόνισε πως δεν ήταν «τραυματική».

«Εντυπωσιάστηκα πολύ από την ικανότητά τους να κρατήσουν το μυστικό», είχε δηλώσει παλιότερα στο Rolling Stone. «Και, τελικά, μου έκανε καλό».

Από τότε, ο Νίκολσον έχει αστειευτεί για την αποκάλυψη, αναφερόμενος στην Τζουν ως τη «αδελφή-μητέρα» του σε συνεντεύξεις, αλλά σπάνια μιλά για το θέμα δημοσίως.

Αν και κατά καιρούς υπήρξαν φήμες για συμμετοχή σε νέες ταινίες, όπως το ριμέικ του «Toni Erdmann», αυτές τελικά δεν προχώρησαν. Η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία «Ποιον από τους Δυο» (2010). 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
67
59
56
49
Newsit logo
Newsit logo