Μαρίλια Μητρούση: Οι γονείς μου έπραξαν σοφά που χώρισαν, θα πληγωνόμουν περισσότερο αν ζούσαν μαζί

Η Μαρίλια Μητρούση βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε τη νύχτα της Τρίτης (17-02-2026) και μίλησε για το διαζύγιο που είχαν πάρει οι γονείς της, αλλά και για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Χαρακτήρισε «σοφή» την απόφαση που είχαν πάρει να χωρίσουν, καθώς όπως ανέφερε, είχε χαθεί η επικοινωνία μεταξύ τους.

«Ήμουν δέκα όταν χώρισαν οι γονείς μου, ήταν τραυματικό, πήρα τα πράγματά μου και πήγα να μείνω με τον παππού και τη γιαγιά μου. Ήταν μία απόφαση δική μου, τους είπα “δεν φτάνει που χωρίσατε, εγώ θα τρώω μεσημεριανό”. Αυτή ήταν ατάκα μου στους γονείς μου. Ήθελα να έχω μια πιο φυσιολογική ζωή, ενός παιδιού που γυρνάει από το σχολείο και τρώει μεσημεριανό… Τι να πουν οι γονείς μου; Επειδή ήμασταν πάνω κάτω τα σπίτια, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Μου στοίχισε ο χωρισμός. Αυτό που μου στοίχισε ήταν τα καλοκαίρια, πηγαίναμε μαζί διακοπές, δεν τους έβλεπα πολύ» είπε η Μαρίλια Μητρούση στην εκπομπή «The 2night Show».

Πρόσθεσε στη συνέχεια, πως: «Οι γονείς μου έπραξαν σοφά που χώρισαν. Θα πληγωνόμουν περισσότερο αν ζούσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί».

Η Μαρίλια Μητρούση δεν δίστασε να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της δημόσιας εικόνας των γονιών της: «Ένας λόγος που δεν ήθελα να ασχοληθώ ήταν το κομμάτι της σύγκρισης. Το βιώνω και τώρα και στα social. Υπάρχει μια αδηφαγία, το βλέπεις και εσύ. Πλέον ο καθένας λέει τη γνώμη του όπως θέλει χωρίς τακτ, χωρίς ευγένεια».

Συνεχίζοντας, μίλησε με ειλικρίνεια για τα σχόλια που δέχεται και για τον προσωπικό της αγώνα να σταθεί στα επαγγελματικά της βήματα: «Αλλά έχω χρεωθεί πολύ ότι “σιγά μην δεν έπαιζε τώρα αυτή στην τηλεόραση που ο μπαμπάς και η μαμά της είναι αυτό”. Και είναι τόσο ψέμα όλο αυτό γιατί όλο το έχω κάνει πολύ μόνη μου, με προσωπικό αγώνα, με πολλά cast, πολλές απορρίψεις.

Τα έχω καταφέρει πολύ μόνη μου. Ευτυχώς δεν άφησα το άγχος μου να με κρατήσει τόσο πολύ. Είναι το τραύμα που σου μένει για τη σύγκριση».

«Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός αλλά μουσικός. Με πήρε η Μιμή Ντενίση στο θέατρο να τραγουδήσω, αρρώστησε μια συνάδελφος κι έπαιξα τον ρόλο. Έτσι κατάλαβα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Φοβόμουν να ασχοληθώ με την υποκριτική. Τρόμαζα για τη σύγκριση με τους γονείς μου», πρόσθεσε.