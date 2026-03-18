Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος σε εικόνες από τη νέα κοινή δημόσια εμφάνισή τους

Νέα κοινή δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι που πόζαρε μπροστά σε φωτογράφους
Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος παραμένουν μαζί και μοιράζονται όλο και συχνότερα στιγμές από την προσωπική ζωή τους. Το ζευγάρι παραμένει σταθερά επικεντρωμένο στα επαγγελματικά του, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον. Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη με τίτλο «Καθαρμός». 

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου πόζαραν αγκαλιά στον φωτογραφικό φακό, ενώ φωτογραφήθηκαν και με τον Σπύρο Πετρουλάκη. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην τηλεοπτική μεταφορά ενός άλλου έργου του συγγραφέα, του «Σασμού» που γνώρισε επιτυχία.

Τηλεοπτικά τη φετινή σεζόν, Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου πρωταγωνιστούν στη δραματική σειρά του Mega με τίτλο «Μια Νύχτα Μόνο», η οποία βασίζεται στο τουρκική σειρά «Χίλιες και μία νύχτες».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Gazarte Roof Stage και εκτός από τους δύο ηθοποιούς, παραβρέθηκαν και άλλα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο. Ο Δημήτρης Λάλος συμμετείχε στην παρουσίαση σε ρόλο αφηγητή, ενώ ομιλητές ήταν η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γρηγόρης Λέων.

Σπύρος Πετρουλάκης, Νίκος Τερζής, Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Σπύρος Πετρουλάκης και Μαριλίτα Λαμπροπούλου
«Η Μαριλίτα είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ακρίβεια στη δουλειά και ταυτόχρονα με μεγάλη ευαισθησία. Είναι μια ηθοποιός που ακούει πραγματικά τον συμπαίκτη της και αυτό δημιουργεί μια πολύ ουσιαστική συνεργασία» είχε αναφέρει προ ημερών ο Δημήτρης Λάλος σε συνέντευξή του.

