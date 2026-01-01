Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος υποδέχτηκαν το 2026 με χορό σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος άλλαξαν χρόνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και επέλεξαν να μοιραστούν ορισμένες από τις στιγμές που έζησαν με τους διαδικτυακούς φίλους τους. Το αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega, έδειχνε να απολαμβάνει το λαμπερό ρεβεγιόν και τη μουσική.

Αρχικά ο Δημήτρης Λάλος δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα του η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, συνοδεύοντάς τη με τη λιτή αλλά ζεστή λεζάντα: «Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη».

Μετά τον ερχομό του 2026, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου δημοσίευσε βίντεο με τον Δημήτρη Λάλο, στο οποίο φαίνονται να χορεύουν. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «2026! Καλή Χρονιά».

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά αλλά και αγαπητά ζευγάρια του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου, με κοινή πορεία στην τηλεόραση και το θέατρο. Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν μέσα από τα γυρίσματα της πετυχημένης σειράς «Σασμός» και τους τελευταίους μήνες έχουν επισημοποιήσει την σχέση τους.

Τηλεοπτικά τη φετινή σεζόν, τους βλέπουμε και πάλι μαζί να πρωταγωνιστούν στη δραματική σειρά του Mega με τίτλο «Μια Νύχτα Μόνο» η οποία βασίζεται στο τουρκική σειρά «Χίλιες και μία νύχτες».