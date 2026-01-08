Μαριλού Κατσαφάδου: Είμαι ήρεμη πολύ σαν μαμά, συζητάμε με τον γιο μου δεν του μίλησα ποτέ μπεμπεκίστικα

Η γνωστή ηθοποιός Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε για τη σχέση που έχει χτίσει με τον μοναχογιό της καθώς και για την καθημερινή τους επικοινωνία.

«Είμαι ήρεμη πολύ σαν μαμά, το συζητάμε πολύ με τον γιο μου. Είμαστε πολύ φίλοι με τον Παναγιώτη, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, δεν έχω κάποιο εγχειρίδιο για το πως να μεγαλώσω ένα παιδί» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Μαριλού Κατσαφάδου όταν συνάντησε τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς».

«Έτσι, όμως, νιώθω εγώ με τον Παναγιώτη. Δηλαδή τα συζητάμε όλα. Του μιλάω κανονικά, δεν του μίλησα ποτέ μπεμπεκίστικα και δεν μπορώ να με φανταστώ να του μιλάω έτσι», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη.

«Δεν έχω ζήσει και γω με μικρότερα παιδιά, Πάντα ήμουν η μικρότερη στην οικογένεια και στο σχολείο, σε όλα αυτά, οπότε δεν ξέρω και πολύ πως να φερθώ στα παιδάκια. Μόνο στον γιο μου σκεφτόμουν πως θα το φέρω κάπως για να συζητήσω κάτι και να επικοινωνήσω», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Μαριλού Κατσαφάδου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην ΕΡΤ.