Μαριλού Κατσαφάδου: «Είναι καλό να δίνουμε στα παιδιά μας τα συναισθήματά μας, να μην τα κρύβουμε ούτε να τα καταπιέζουμε»

Η Μαριλού Κατσαφάδου ήταν καλεσμένη σήμερα (20/12/2025) στην εκπομπή «Μαμά-δες» στην ΕΡΤ και η ηθοποιός αποφάσισε να μιλήσει για τη μητρότητα αλλά και την απώλεια της δικής της μητέρας.

Όπως παραδέχτηκε η γνωστή ηθοποιός, Μαριλού Κατσαφάδου, από την πρώτη στιγμή είπε την αλήθεια στον γιο της, χωρίς να κρύβει τα συναισθήματά της για τίποτα από αυτά που μπορεί να την στεναχωρούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η απώλεια της μητέρας μου με καθόρισε σαν μητέρα. Όπως γέννησα ένα παιδί που με άλλαξε σαν άνθρωπο, σαν υπόσταση, σαν γυναίκα που βρίσκομαι σε μια άλλη θέση, έτσι και η απώλεια της μαμάς μου πρόσθεσε κάτι άλλο σε αυτό.

Έπρεπε να εξηγήσω στον Παναγιώτη ότι η γιαγιά έφυγε, να καταλάβει ότι απλά δεν είναι σε ένα νοσοκομείο και θα επιστρέψει. Είναι κάτι μόνιμο. Γνωρίζει πια ότι η γιαγιά μας βλέπει από πάνω και είναι στα αστεράκια», είπε η Μαριλού Κατσαφάδου.

«Τα παιδιά τους σκέφτονται τους ανθρώπους που έχουν φύγει. Κάποιες στιγμές ο Παναγιώτης μπορεί να κάνει πράγματα που θα πει: Μπορεί η γιαγιά να μας βλέπει από πάνω και να μας προσέχει. Είναι καλό να δίνουμε στα παιδιά μας τα συναισθήματά μας, να μην τα κρύβουμε, να μην τα καταπιέζουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν με πιάνουν τα κλάματα, δεν το κρύβω στον Παναγιώτη. Θα δείξω την στεναχώρια μου γιατί εκείνος πρέπει να μου δείχνει, όταν του συμβαίνει κάτι και τον ενοχλεί – τον στενοχωρεί», είπε για τον γιο της η Μαριλού Κατσαφάδου καλεσμένη στην ΕΡΤ.

Η Μαριλού Κατσαφάδου είναι κόρη των ηθοποιών, Θοδωρή Κατσαφάδου και Χριστίνας Βαρζοπούλου. Ήταν παντρεμένη με τον Χρήστο Ζαχαριάδη με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί τον γιο τους, Παναγιώτη.