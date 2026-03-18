Μαρίνα Ασλάνογλου για Δημοσθένη Πέππα: Πέρασα πολύ δύσκολα με τον χωρισμό, τώρα είμαι στα καλύτερά μου

Η Μαρίνα Ασλάνογλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (17-03-2026) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον χωρισμό της από τον Δημοσθένη Πέππα αλλά και για το νόημα που έδωσε στη ζωή της, ο γιος της. Η ηθοποιός ανέφερε πως μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να βάλει σε τάξη τα πράγματα, με αποτέλεσμα να βρει την ευτυχία της. Ατενίζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά. Τα δύσκολα, όπως πιστεύει, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Μιλώντας για το διαζύγιό της από τον δικηγόρο Δημοσθένη Πέππα, η Μαρίνα Ασλάνογλου δήλωσε στην εκπομπή «The 2night Show» πως: «Έχω περάσει δύσκολα. Είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Πέρασα πολύ δύσκολα, γιατί ένας χωρισμός έχει τις δυσκολίες του. Αλλάζει η συνθήκη που έχεις συνηθίσει, προσπαθείς να προσαρμοστείς στα καινούρια δεδομένα, οπότε τώρα είμαι καλά. Στα καλύτερά μου!

Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη για τον χωρισμό, γιατί προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένη με όλα στη ζωή μου. Στην άκρη του μυαλού μου μπορεί και να το είχα αλλά όχι ότι ήταν σαν δεδομένο, γιατί περνούσαμε μια χαρά» ανέφερε η ηθοποιός.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί ο Κωνσταντίνος, το παιδί. Εγώ εκεί με όλη την ανατροπή και με όλα αυτά που έγιναν, στεναχωρήθηκα. Επηρεάζονται και τα παιδιά και εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη σαν άνθρωπος και επειδή είχα ακούσει από διάφορους πώς έχουν αντιμετωπίσει τον χωρισμό των γονιών τους… ‘Όλα λύνονται και ο χρόνος περνάει και φεύγει όλο αυτό το μαύρο που έχεις μέσα σου και όσο προχωράς, καλυτερεύουν τα πράγματα. Απλά είναι μαι αναστάτωση για όλους».

Αναφερόμενη στον μονάκριβο γιο της, η Μαρίνα Ασλάνογλου ανέφερε ότι «Ο Κωνσταντίνος είναι 8 χρονών, τα πηγαίνει πολύ καλά στο σχολείο. Προσπαθεί να είναι καλός μαθητής. Θα ήθελα ο γιος μου να επιλέξει κάτι που να αγαπάει, γιατί όπως και εγώ, όση κούραση κι αν έχω, πάντα βρίσκω κάτι να μου δίνει χαρά. Αυτό θα ήθελα για εκείνον. Παίζει ποδόσφαιρο και πηγαίνω και τον βλέπω συνέχεια».

Επιπλέον, υπογράμμισε πως «Ως μαμά αγχώνομαι παραπάνω από ο,τι πρέπει. Ξυπνάς μια μέρα και λες ότι “Τώρα δε σκέφτομαι μόνο για εμένα. Σκέφτομαι για έναν ακόμα”. Η τελευταία σκέψη μου πριν κοιμηθώ και η πρώτη όταν ξυπνήσω είναι ο Κωνσταντίνος. Από τα πρακτικά μέχρι τα συναισθηματικά θέματα και όλα. Πάντα πίστευα ότι θα είμαι μια καλή μαμά και νομίζω ότι είμαι μια καλή μαμά, όσο μπορώ. Μιλάμε, συζητάμε, ταξιδεύουμε και κάνουμε πράγματα μαζί. Καταλαβαίνει όταν του λέω κάτι».