Μαρίνα Σταυράκη: Εξώδικο στον Πάνο Κατσαρίδη – «Δεν είχα καμία πρόθεση» απάντησε ο δημοσιογράφος

Η Μαρίνα Σταυράκη πέρασε στην αντεπίθεση με εξώδικο, μετά το καυστικό σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη για την επιστροφή της στα σχολεία ως καθηγήτρια.

Πιο συγκεκριμένα, το εξώδικο που έστειλε η Μαρίνα Σταυράκη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν για σχόλιο που έκανε ο Πάνος Κατσαρίδης στην εκπομπή την Τρίτη (16-09-2025), ότι δεν θα πήγαινε το παιδί του σε σχολείο αν γνώριζε ότι καθηγήτριά του θα ήταν η Μαρίνα Σταυράκη.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από τον Απόστολο Λύτρα, τον δικηγόρο που την εκπροσωπεί, η Μαρίνα Σταυράκη είναι ενοχλημένη. «Την έκρινε ως καθηγήτρια και θα δείτε όταν εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, τι θα αναφέρει» σημείωσε ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε λίγο αργότερα: «Η κυρία Σταυράκη είναι 25 χρόνια καθηγήτρια και τις εξετάσεις της στην εκπαίδευση την έχει δώσει».

«Είναι άκρως προσβλητικό όταν για μία καθηγήτρια 25 χρόνων που έχει δώσει τις εξετάσεις της, αναφέρεις ότι “θα έπαιρνα το παιδί μου αν την είχε καθηγήτρια», απάντησε ο Απόστολος Λύτρας.

«Αυτά είναι μπαρμπούτσαλα, ξέρω καλύτερα τηλεόραση από εσένα Απόστολέ μου. Πολλά γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δίνεται ένα ποσό, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία, το έχουμε κάνει καραμέλα», αναφώνησε τότε με έντονο ύφος ο παρουσιαστής και ο Σταύρος Μπαλάσκας που ήταν στο πλατό επισήμανε: «Να της πεις να το σκίσει (το εξώδικο)».

«Δεν είχα καμία πρόθεση και δεν το έκανα να κρίνω τη Μαρίνα Σταυράκη ως προσωπικότητα και ως άνθρωπο. Αν είπα κάτι που την έθιξε ως άνθρωπο, το αποσύρω κιόλας. Για πολλά χρόνια την ήξερα από άλλες δραστηριότητες, γιατί νόμιζα ότι απείχε από την εκπαίδευση» ανέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης ως απάντηση στα όσα ειπώθηκαν από τον Απόστολο Λύτρα.