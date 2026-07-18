Η Ευγενία Σαμαρά στο Κιργιστάν: Ιππασία, μπάνιο σε ιαματική πηγή και μοναδικές εικόνες που την ενθουσίασαν

Η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε νέες εικόνες από το ταξίδι της στο Κιργιστάν και έδειξε στους διαδικτυακούς φίλους της, ορισμένες από τις στιγμές που έζησε στη χώρα της κεντρικής Ασίας. Έκανε ιππασία με άλογο δίπλα σε καταγάλανες λίμνες, είχε την ευκαιρία να μείνει σε παραδοσιακή γιούρτα (σκηνή των νομάδων) και να κάνει μπάνιο σε ιαματική πηγή.

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε έναν εναλλακτικό προορισμό και έζησε έντονες εμπειρίες στη φύση του Κιργιστάν. Κατέγραψε στιγμές που έζησε και έδειχνε να το απολαμβάνει. Είναι βέβαιο, πως μια σειρά από εικόνες που είδε, θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της.

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Η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε αρχικά ένα βίντεο ενώ κάλπαζε και στη λεζάντα του σημείωσε: «Το ζούμε νομαδικά ιππεύοντας τα άλογα. Επίσκεψη στο φαράγγι Kyrchyn Gorge που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500μ. Fan fact: Κάθε δύο χρόνια φιλοξενεί τους World Nomad Games, τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» των νομάδων.

Επίσκεψη στη λίμνη Milky Lake, πήρε το όνομά της από το γαλακτώδες λευκό χρώμα του νερού. Fan fact: -το έχω ξαναπεί για αντίστοιχες λίμνες αλλά το ξαναλέω- Το χρώμα οφείλεται σε εξαιρετικά λεπτή σκόνη από παγετώνες (glacial flour), που αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως. ΓΟΥΑΟΥ. ΦΡΙ ΣΠΙΡΙΤΣ ΚΑΙ AIN’T NO RIVER WILD ENOUGH».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

Σε επόμενη ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την ιαματική πηγή στην οποία βρέθηκε, περιγράφοντας λεπτομέρειες για το μέρος: «Το σημερινό καρουζελάκι έχει πολύ πηγή ιαματική και μυρίζει θειάφι. ΠΟΥ;; ΠΩΣ;;; Ρώσικα τζιπ 4×4 σε συνδυασμό με πεζοπορία για να φτάσουμε στο Altyn Arashan. Μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές κοιλάδες του Κιργιστάν.

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Το όνομά του σημαίνει στα κιργιζικά “Χρυσή Ιαματική Πηγή”. Και βασικά είναι διάσημο γι’αυτό που λέει το όνομα του, για τις φυσικές θερμές πηγές του. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων, μέσα στην οροσειρά Terskey Ala-Too (εκεί ζουν άγρια ζώα όπως καφέ αρκούδες, λύκοι, αγριοκάτσικα και, πολύ σπάνια, η χιονόπαρδαλη- ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ). Πολλές οικογένειες στην περιοχή μετακινούνται εποχικά και στήνουν γιούρτες το καλοκαίρι, συνεχίζοντας μια νομαδική παράδοση αιώνων. Δηλαδή όπως έλεγε και Άκης Πάνου – επτά νομά σε ένα δωμά», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

Από την πρώτη της μέρα στο Κιργιστάν μοιράστηκε φωτογραφίες από τη λίμνη που βούτηξε, το υπαίθριο μουσείο που επισκέφτηκε και το μέρος που διέμεινε.