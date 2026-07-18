Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Γενέθλια με έναν προσωπικό απολογισμό – «Είμαι τόσο ευγνώμων που μεγαλώνω»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έχει γενέθλια το Σάββατο 18 Ιουλίου και με ανάρτησή της στο Instagram κάνει έναν προσωπικό απολογισμό των στόχων που είχε σε μικρότερη ηλικία και των όσων κατάφερε μέχρι σήμερα. Δείχνει απόλυτα συμβιβασμένη με τον χρόνο, με αυτοπεποίθηση που ξεχειλίζει.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έγραψε στα φετινά της γενέθλια πως «κυνήγησε» τα όνειρά της και πως έκανε προσπάθειες να «χωρέσει σε δύσκολες καταστάσεις», όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Αισθάνεται πως έχει καταφέρει να αφήσει οριστικά πίσω τα δύσκολα.

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«Ξέρεις ποια είσαι και αν δεν αφήσεις τον κόσμο να σε τραβήξει σε άλλες κατευθύνσεις, όλα είναι δρομολογημένα απ’ την ψυχή σου να σε πάνε εκεί που θες να πας. Το 1990 ήξερα. Το 2026, ξέρω πάλι. Στο μεσοδιάστημα έκανα ό,τι μπορούσα να χωρέσω σε καταστάσεις που δεν είχα καμία δουλειά να βρίσκομαι. Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Και ξεκινάω ξανά. Ένα χρόνο πριν τον μισό αιώνα, μέσα μου βρήκα την ενέργεια της εφηβείας μου, και αυτή με πήρε και με σήκωσε! Κυριολεκτικά!

Ευχαριστώ κάθε χρόνο τους δασκάλους μου, τους δύσκολους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου, τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που αγάπησα και με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι. Φέτος ευχαριστώ εμένα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penelope (@penelopeanastasopoulou)

«Που επέμεινα και άντεξα και συνειδητοποίησα και προσπάθησα. Που διάλεξα τη φυλή μου και και όχι τις επιφανειακές και εφήμερες ικανοποιήσεις.

Είμαι τόσο ευγνώμων που μεγαλώνω. Μην ακούτε κανέναν. Μόνο το παιδί μέσα σας» έγραψε καταληκτικά στην ανάρτησή της.