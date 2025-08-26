Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς, δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου» λέει ο Κώστας Χατζής

Ο Κώστας Χατζής ρωτήθηκε για την Μαρινέλλα που ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, από τον Σεπτέμβριο 2024 που υπέστη εγκεφαλικό ενώ τραγουδούσε στο Ηρώδειο, παλεύει μαζί με τους γιατρούς της για να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η κατάστασή της, δεν παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ο Κώστας Χατζής τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, ότι μαθαίνει νέα για την Μαρινέλλα από την κόρη της. Ο ίδιος δεν έχει καταφέρει να την δει από κοντά.

Σε άλλο σημείο, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στα χρήματα που έβγαλε από το τραγούδι, στις σκέψεις του για το μέλλον, ακόμα και για την πολιτική.

Σήμερα έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια μεγάλη περιουσία;

Όταν κέρδισα λεφτά, πήρα στη μάνα μου σπίτι, αυτό με ένοιαζε, να έχουν και οι αδελφές μου ένα σπίτι. Γι’ αυτούς ζούσα, και αν με ενδιέφεραν τα χρήματα, ήταν όχι για να πλουτίσω, αλλά για να τακτοποιήσω την οικογένεια.

Είστε από τους τραγουδιστές που θέλετε να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσης;

Θα πω στοπ, όχι γιατί δεν θα έχω φωνή, πάντα ήμουν βραχνοκόκορας. Εμένα με αγάπησε ο κόσμος γιατί έλεγα αυτά που ήθελαν να ακούνε. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ότι κατήγγελλα την πολιτεία με σεβασμό. Ποιος τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει αυτό; Ό,τι έκανα όμως, έβαζα και τον εαυτό μου μέσα.

Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό η ιδέα να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Όχι. Την σέβομαι την πολιτική, αλλά είμαι εναντίον.

Έχετε μια σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα, μαθαίνετε νέα για την κατάσταση της υγείας της;

Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς. Δεν μπορούμε να την δούμε, γιατί στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου. Μαθαίνω από την κόρη της νέα. Πήγαμε να τη δούμε με την κόρη μου όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορέσαμε. Δεν επιτρέπεται και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.