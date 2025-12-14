Μάριος Φραγκούλης: Θέλω να γίνω ανάδοχος γονέας, γιατί κι εγώ είμαι υιοθετημένο παιδί

Για την επιθυμία του να γίνει ανάδοχος γονέας μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος τόνισε ότι κι εκείνος είναι υιοθετημένο παιδί, καθώς τον μεγάλωσε η θεία του.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μίλησε στην Ελιάνα Χρυσικοπούλου και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και η συνέντευξή του προβλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14.12.2025). Ο Μάριος Φραγκούλης αναφέρθηκε και στα πιο αγαπημένα του Χριστούγεννα, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει ακόμα στον Άγιο Βασίλη.

«Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι και η περιοδεία είναι μια ιδέα που είχε ο Γιώργος Περρής, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε κάνει δύο πολύ μεγάλες περιοδείες σε όλη την Ελλάδα. Φέτος, τον Αύγουστο, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “Μάριε, πρέπει να κάνουμε φέτος παραστάσεις”. Ήθελα να λείπω φέτος. Μου λέει “και έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου, θέλω να γράψουμε ένα τραγούδι”. Μου άρεσε η ιδέα να γράψουμε ένα τραγούδι για τον Santa Claus και για τον Rudolph reindeer με την κόκκινη μύτη και βγήκε το τραγούδι “Mary Mary Ho”», είπε αρχικά για την περιοδεία που διοργάνωσε με τον Γιώργο Περρή και το τραγούδι «Mary Mary Ho».

Αμέσως μετά, ο Μάριος Φραγκούλης εξομολογήθηκε ότι θέλησε να μεγαλώσει ένα παιδί και ανέφερε πώς ο ίδιος έφυγε από το σπίτι τους σε ηλικία 4,5 ετών και πήγε να ζήσει στο σπίτι της θείας του.

«Σίγουρα θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας, γιατί κι εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένο παιδί. Δηλαδή η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, με μεγάλωσε από 4,5 χρονών. Έφυγα από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, που ήταν ο καλύτερός μου φίλος… Ήρθα στην Ελλάδα και δεν μιλούσα ούτε καν ελληνικά. Η θεία μου ήταν μία αγία γυναίκα. Ήταν ένας άνθρωπος που στη γειτονιά μας, αν έβρισκε ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, το έπαιρνε σπίτι. Υπήρχαν περίοδοι βέβαια που είχαμε έξι σκυλάκια, έξι γατάκια, παπαγαλάκια… Έχω συγχωρέσει τους γονείς μου και έχω αποδεχτεί ότι αυτή ήταν η παιδική μου ζωή. Αυτή ήταν η ζωή που μου έστειλε το κάρμα το δικό μου», είπε ο Μάριος Φραγκούλης.

«Όλο αυτό μου έδωσε δύναμη. Τον πρώτο καιρό φυσικά για ένα μεγάλο διάστημα δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να με σώσει ήταν η φωνή μου, ήταν το τραγούδι. Και ακόμα και τώρα όταν βρίσκομαι στη σκηνή αισθάνομαι ότι λυτρώνομαι, ότι βρίσκω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με τον κόσμο», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ερμηνευτής.

«Μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα μου η αδικία ή αν κάποιος δεν σκέφτεται πολλές φορές αυτά που λέει», παραδέχτηκε ακόμα ο Μάριος Φραγκούλης.

«Είναι απελευθέρωση το να μη χωράς καλλιτεχνικά σε έναν ορισμό. Γιατί παλιά μου λέγανε “πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης”. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κερδίσεις τη ζωή και πιστεύω ότι μέσα από το θέατρο και το τραγούδι έχω κερδίσει πολλά πράγματα στη ζωή και αισθάνομαι πολύ πλούσιος», τόνισε στη συνέχεια.

Τέλος ο Μάριος Φραγκούλης μίλησε για τα αγαπημένα του Χριστούγεννα και τόνισε ότι ακόμα πιστεύει στον Άγιο Βασίλη.

«Τα πιο αγαπημένα Χριστούγεννα ήταν πάντα όταν ήμουν με τη θεία και τον θείο, σε μικρή ηλικία, γιατί πάντα έπαιρνα τα αγαπημένα μου δώρα. Γιατί ξέραν φυσικά ότι ο Άι Βασίλης θα μου έφερνε τα αγαπημένα μου δώρα, πάντα με ρωτούσαν “τι θα ήθελες φέτος να σου φέρει ο Άι Βασίλης;”. Βέβαια εγώ πάντα πίστευα στον Άι Βασίλη. Ακόμα πιστεύω πρέπει να σου πω», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός τενόρος.