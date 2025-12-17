Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος και έφευγε λιάρδα από το live μου»

Η Μαρίζα Ρίζου μίλησε για το άγχος που είχαν οι γονείς της όταν έμαθαν πως θα ασχοληθεί με την μουσική, αλλά και το γεγονός ότι ο πατέρας της κατανάλωνε πολύ αλκοόλ όταν πήγαινε να τη δει στα πρώτα της lives, διότι είχε άγχος.

«Δεν είπα ακριβώς στους γονείς μου ότι θέλω να ασχοληθώ με την μουσική, δηλαδή δεν έγινε μέσα σε μια νύχτα. Δεν είχα αυτή τη δυσκολία. Είχα δυσκολία αλλά άλλου τύπου. Ας πούμε, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχαμε κάνει μια μπάντα», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Μαρίζα Ρίζου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο επεισόδιο του vidcast των Rainbow Mermaids.

«Είχαμε πάρει το όνομα από μια ταινία και κάναμε κάποια lives. Οι γονείς μου τότε ανησυχούσαν ακόμα πολύ γιατί είχαν στο μυαλό τους ότι “το παιδί, αν γίνει μουσικός, θα το βρούμε στην Ομόνοια, μαχαιρωμένο από ναρκωτικά και σίγουρα θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό”. Στερεότυπα. Οπότε προσπαθούσαν λίγο ώστε να το κινήσουν και να μην πάει εκεί η κατεύθυνση», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Στη συνέχεια, ήταν full υποστηρικτικοί πρακτικά, ψυχικά όμως με φοβερό άγχος. Δηλαδή θυμάμαι πως ο μπαμπάς μου, ενώ δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του για το αν θα έχει κόσμο.

Ήταν πολύ αγχωμένος. Ερχόταν μετά ο γλυκούλης και έβλεπε κόσμο και χαιρόταν και μετά έπινε πιο πολύ. Έφευγε λιάρδα από το live, γιατί δεν την πάλευε, αγχωνόταν», πρόσθεσε, εν συνεχεία, Μαρίζα Ρίζου για τον πατέρα της.