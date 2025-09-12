Μάρκος Σεφερλής: Bαρύ πένθος για την οικογένειά του – Πέθανε ο θείος του που ήταν πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Μάρκος Σεφερλής, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο άνθρωπος που τον είχε σαν έναν «δεύτερο» πατέρα και μάλιστα ήταν ο κηδεμόνας του στο σχολείο.

Η οικογένεια του Μάρκου Σεφερλή έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος λόγω του θανάτου του θείου του γνωστού κωμικού, Γιώργου Σεφερλή, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Κορινθίας, ΠΑΣ Κύψελος.

«Ήσουν ο κηδεμόνας μου στο σχολείο, επειδή ήξερες περισσότερα γράμματα από τον πατέρα μου! Και φούσκωνες από υπερηφάνεια όταν άκουγες τους δασκάλους – καθηγητές να σου λένε καλά λόγια για μένα!

Έκλαιγες στο θέατρο από χαρά, όταν έβλεπες την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό μου! Και πάντα ήσουν δίπλα μου στα δύσκολα και υλικά και ψυχικά! Γιατί με αγαπούσες σαν δικό σου παιδί!

Γι’ αυτό κι εγώ, περνώντας τα χρόνια, βάζοντας και μερικά κιλά παραπάνω, φορώντας κι ένα μουστάκι στο θέατρο ή την τηλεόραση, άρχισα να σου μοιάζω! Αυτό μου έλεγαν όλοι όταν με έβλεπαν με μαγουλάκια και μουστάκι: “Ίδιος ο θείος σου!”. Που τελικά, έγινες ο “θείος” όλων στο θέατρο, αφού έτσι σε αποκαλούσαν όλοι οι συνάδελφοί μου! Γιατί έβλεπαν στο πρόσωπό σου τον δικό τους θείο, έναν ανοιχτόκαρδο άνθρωπο με χιούμορ, κωμικό ταπεραμέντο, τσαχπινιά, αλλά και με έναν καλό λόγο για όλους! Έτσι σε αποκαλούσαν και στο αγαπημένο σου Facebook, εκεί που μοίραζες σοφία και χαμόγελα, εκεί που έδινες μάχες για μένα, δηλώνοντας πάντα πόσο περήφανος είσαι που με έχεις ανιψιό!

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δηλώσω κι εγώ πόσο περήφανος είμαι που σε είχα θείο! Και πάντα όταν ερχόσουνα στο θέατρο, έπαιζα μόνο για σένα! Για να σε βλέπω να γελάς! Να γελάς και να καμαρώνεις, κοιτάζοντας γύρω σου, για να δεις αν ο κόσμος βλέπει τη χαρά σου! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα! Χαρούμενο, χαμογελαστό και περήφανο! Καλό ταξίδι αγαπημένε μου θείε! Αγαπημένε «θείε» όλων μας», έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής στη συγκινητική του ανάρτηση για τον θάνατο του Γιώργου Σεφερλή.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία ήταν πρόεδρος ο θείος του Μάρκου Σεφερλή.

«Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σεφερλής. Πρόεδρος της ομάδας του ΠΑΣ Κύψελος, αγαπητός άνθρωπος, που ξεχώριζε για την καλοσύνη και την ηθική του. Ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα και όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε», ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣ Κύψελος για τον χαμό του Γιώργου Σεφερλή.