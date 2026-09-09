Μάρκος Σεφερλής: Γενέθλια με ένα ξεχωριστό μήνυμα – «Έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια χωρίς να το καταλάβω»

Ο Μάρκος Σεφερλής είχε την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου γενέθλια και εξοτερίκευσε ορισμένες από τις σκέψεις του, μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Ο δημοφιλής ηθοποιός ευχαρίστησε για τις ευχές που δέχτηκε και για τη στήριξη του κόσμου στις καλλιτεχνικές του προσπάθειες. Ο ίδιος συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Δελφινάριο με το «ΓΕΛΑΣ», με τον κόσμο να γεμίζει το θέατρο του Πειραιά.

Στα φετινά του γενέθλια ο Μάρκος Σεφερλής έγραψε πως αισθάνεται «οικογένεια» τους ανθρώπους που τον στηρίζουν και τον παρακολουθούν στο θέατρο, όλα αυτά τα χρόνια. Έγραψε για τη σημασία που έχει το γέλιο και το χιούμορ στη ζωή και υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια, όπως τον γνωρίζουν οι θαυμαστές του.

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Στην ανάρτησή του, ο Μάρκος Σεφερλής έγραψε: «Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας! Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου!

Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά!

Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου», έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής.