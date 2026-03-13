Μάρκος Σεφερλής: Ήρθαν και μου είπαν «έχεις σώσει το παιδί μου από την ανορεξία», είναι γιος τραγουδιστή επώνυμου

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Μάρκος Σεφερλής, με αφορμή την την πρεμιέρα του «Markos by Night» στο MEGA. Η Alter Ego Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της Alter Ego Media, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του γνωστού καλλιτέχνη και το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22:00 το MEGA θα προβάλει το απολαυστικό «Notis η επιστροφή» σε πρώτη μετάδοση.

Ο αγαπημένος κωμικός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (13.03.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά. Μεταξύ άλλων, ο Μάρκος Σεφερλής αναφέρθηκε στο καλό που έχει κάνει, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές γέλιου μέσω των παραστάσεών του, τονίζοντας ότι είναι πλέον τρόπος ζωής για εκείνον να κάνει τον κόσμο να γελάει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι ανατρεπτικός, λογικό είναι να κάνω και ανατρεπτική συμφωνία. Γενικά αυτά που κάνω, δεν έχουν ξαναγίνει. Ναι μεν έδωσα όλο μου το υλικό, που είναι μεγάλο, αλλά η συμφωνία ισχύει για 15 χρόνια σε ό,τι κάνω. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου. Έχω περάσει πολύ καλά εδώ, έχω καλές αναμνήσεις, οπότε ό,τι φτιάξω από εδώ και πέρα, θα ξεκινήσω με το MEGA», είπε αρχικά ο Μάρκος Σεφερλής.

«Κανείς δε έχει παρεξηγηθεί από το κοινό με τα πειράγματα που κάνω. Κάνω πλάκα με ένα ρούχο, ένα καπέλο που μπορεί να φοράει μία στη δεύτερη σειρά. Η διάθεσή μου δεν είναι να το χλευάσω, είναι αυτό που βλέπουν όλοι να το κάνω αστείο. Βλέπουν έναν άνθρωπο που αυτοσαρκάζεται, και για εμένα θα πω. Υπάρχει αυτή η διάθεση του παιχνιδιού», απάντησε στη συνέχεια σε σχετική ερώτηση της παρουσιάστριας.

«Ο κόσμος από τη μέρα που γεννιέται θέλει να γελάσει. Το γέλιο είναι φάρμακο. Είναι δύσκολη περίοδος, με πολέμους, φόνους, εγκλήματα, μόνο καταστροφές. Ο κόσμος ζει με τον φόβο. Εμείς καλούμαστε να κάνουμε τον κόσμο να χαλαρώσει, να ξεχάσει και να διασκεδάσει. Ο τρόπος του γραψίματος αλλάζει με την επικαιρότητα, με τη θεματολογία», σημείωσε ακόμα ο Μάρκος Σεφερλής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο γνωστός καλλιτέχνης υπογράμμισε ότι περνάει μηνύματα μέσα από τα έργα του, με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

«Περνάω ένα μήνυμα, αλλά δεν το περνάω τύπου “είμαι μάγκας και μπράβο μου”. Είναι πράγματα που θέλουν να πουν και οι ίδιοι οι θεατές. Σε δύσκολες στιγμές θα πω το αστείο μου. Έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος, είναι στη φύση μου», είπε ο Μάρκος Σεφερλής.

«Δεν είναι χρέος να κάνω τον κόσμο να γελάει, είναι τρόπος ζωής πια. Όταν ήμουν 8 ετών πήγαινα φροντιστήριο για αγγλικά “εσύ θα γίνεις ηθοποιός όταν μεγαλώσεις”, μου είχε πει μια δασκάλα. Ήταν η μόνη που το πέτυχε, γιατί ήμουν αριστούχος μαθητής και οι γονείς μου με προόριζαν για δικηγόρο ή γιατρό. Την είδα μετά από χρόνια και της το είπα», δήλωσε ακόμα.

Σε άλλο σημείο, ο Μάρκος Σεφερλής εξομολογήθηκε το καλό που έχει κάνει στον κόσμο μέσω των παραστάσεών του.

«Μου έχουν πει ότι τους έχω σώσει από κατάθλιψη, από αυτοκτονία, το λέω και ανατριχιάζω. Ήρθαν και μου είπαν “έχεις σώσει το παιδί μου από την ανορεξία”. Είναι γιος τραγουδιστή επώνυμου. “Το έσωσες εσύ, είχε νευρική ανορεξία. Δεν ξέρω τι του είπες αλλά από τότε που του μίλησες άλλαξε όλη του η φιλοσοφία”, μου είπαν», ανέφερε.

Τέλος, ο Μάρκος Σεφερλής αποκάλυψε πως θα ήθελε να παρουσιάσει ένα σόου μεταμφιέσεων στην τηλεόραση.

«Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις. Ίσως με ενδιέφερε ένα σπονδυλωτό σόου με σκετς που θα είναι εφάμιλλο των παραστάσεών μου. Αυτό θέλει να βλέπει ο κόσμος, έναν Σεφερλή να μεταμφιέζεται. Επίσης δε με χαλάει και ένα τηλεπαιχνίδι που να γουστάρω, να έχει χιούμορ», είπε χαρακτηριστικά.