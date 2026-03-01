Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα με αγόρι, είμαι πολύ ερωτευμένη»

Η Marseaux, λίγες μετά την ολοκλήρωση του εθνικού τελικού για τη Eurovision 2026 έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και την Βάλια Χατζηθεοδώρου, στην οποία μίλησε για προσωπικά της θέματα και αποκάλυψε ότι είναι ερωτευμένη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, Marseaux, εξομολογήθηκε πως, αν και δεν μετανιώνει για τη διαδρομή για την Eurovision 2026, πιέστηκε από το κλίμα σύγκρισης και τα σχόλια του περίγυρου, τα οποία φοβήθηκε στιγμιαία ότι θα αλλοίωναν την ίδια και την ομάδα της. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συμμετοχής στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, δήλωσε θετική μόνο υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα έχει στα χέρια της ένα τραγούδι που θα πιστεύει απόλυτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και την τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε.

Γενικότερα ως παιδί έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε για μένα ήταν ένα trigger. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και με ενόχλησε… ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει.

Στεναχωριόμουν ας πούμε γιατί διάβασα ας πούμε ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό!» απάντησε για τα σχόλια που δέχτηκε αλλά και τα όσα είπε η Εύη Δρούτσα για το σώμα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γενικότερα και με τις μαμάδες έχω μία ευαισθησία παραπάνω, αλλά όταν τους είδα έτσι μαζί (τον Ακύλα με τη μαμά του), αγκαλιά, πάνω να κλαίνε… μετά κιόλας σκεφτόμουν παράλληλα και τη γέφυρα που έχει στο κομμάτι, το «κοίτα μαμά ότι θα σου φέρω τόσα πράγματα» και τέτοια. Παιδιά, νομίζω απ’ τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει σίγουρα τον τελευταίο χρόνο σίγουρα.

Τη μαμά σου δεν θα σταματήσεις ποτέ να τη ζητάς και να σου λείπει. Δηλαδή είτε είσαι 5 είτε είσαι 95 ετών. Εγώ έχω συνηθίσει να ζω με την ιδέα ότι δεν την βλέπω, αλλά δεν έχω σταματήσει ούτε να της μιλάω, ούτε να τη σκέφτομαι, ούτε να νιώθω ότι επικοινωνούμε» εξομολογήθηκε η Marseaux.

Για τη δήλωση της ότι είχε σχέση με κορίτσι, η δημοφιλής τραγουδίστρια απάντησε: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα με αγόρι. Είμαι πολύ ερωτευμένη.

Γενικότερα νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει ας πούμε ο κόσμος, γιατί όντως νομίζω ότι η αλήθεια μετράει. Τώρα το να βγω εγώ και να πω χίλια δυο ψέματα που δεν είμαι, νομίζω ότι δεν θα εκτιμηθεί. Επειδή νιώθω ότι έχω εκτεθεί πολύ, για μένα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».