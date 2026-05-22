Πάνος Ιωαννίδης: Η τρυφερή ανάρτηση και το «χρόνια πολλά» στον γιο του, Κωνσταντίνο

Ιδιαίτερη μέρα ήταν η χτεσινή (21.05.2026) για τον σεφ Πάνο Ιωαννίδη, αφού ήταν η ονομαστική γιορτή του παιδιού του, του μικρού Κωνσταντίνου!

Ο Πάνος Ιωαννίδης που είναι ενεργός στα social media, αλλά μοιράζεται σπάνια στιγμιότυπα με το παιδί του, σήμερα Παρασκευή, ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο για να του ευχηθεί δημόσια «χρόνια πολλά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην φωτογραφία που ανέβασε ο σεφ, πατέρας και γιος απολαμβάνουν ένα φλιτζάνι… «καφέ» και κοιτιούνται με νόημα.

«Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας… είναι πάντα οι πιο απλές.

Χαρούμενη ονομαστική εορτή, αγάπη μου», έγραψε ο πετυχημένος σεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Ioannidis (@ioannidispanos)

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ιωαννίδης έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, με τη σύντροφό του, Τζο Κουτρουμάνου. Το παιδί γεννήθηκε τον Μάιο του 2022 και πλέον είναι τεσσάρων ετών.

Ο γνωστός σεφ κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας σπάνιες αναφορές ή αναρτήσεις.