Μάρτιν Σκορσέζε και Λεονάρντο ντι Κάπριο ετοιμάζονται για «Midnight Vendetta», το νέο project του οσκαρικού σκηνοθέτη

Μπορεί ο Λεονάρντο ντι Κάπριο να έχει τη φήμη ότι αλλάζει φιλενάδες όταν αυτές περνούν τα 25 τους, αλλά ένα δεν αλλάζει: Τον Μάρτιν Σκορσέζε!

Ο θρύλος του κινηματογράφου, Μάρτιν Σκορσέζε εργάζεται μυστικά πάνω σε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο δεν έχει ακόμα, επίσημα ανακοινωθεί- αλλά φήμες θέλουν τον Λενάρντο Ντι Κάπριο να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, άλλωστε ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις.

Το ενδιαφέρον είναι πως, σε αντίθεση με τα άλλα σχέδια που είναι σε εξέλιξη, αυτό φέρεται να έχει ήδη ένα ολοκληρωμένο σενάριο.

Πρόκειται για την ταινία με τον προσωρινό τίτλο «Midnight Vendetta», το σενάριο της οποίας μόλις παραδόθηκε από τον βραβευμένο σεναριογράφο Έρικ Ροθ (Eric Roth). Το φιλμ αναμένεται να εξερευνήσει ένα σκοτεινό κεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας: την άφιξη της Μαφίας στη Νέα Ορλεάνη γύρω στο 1890. Αυτή η περίοδος σηματοδότησε την πρώτη σημαντική εγκαθίδρυση του οργανωμένου ιταλικού εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιστορία διαδραματίζεται στις γειτονιές του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης, όπου Σικελοί μετανάστες, πολλοί από τους οποίους έφυγαν από τη φτώχεια και τη βία της πατρίδας τους, αναζήτησαν μια νέα αρχή. Ωστόσο μαζί τους έφεραν όχι μόνο τις ελπίδες τους, αλλά και τις αντιπαλότητες με οικογένειες που αφίχθηκαν και αυτές παράλληλα και που σύντομα, θα αναζωπυρώνονταν στο νέο έδαφος.

Μαζί με αυτές τις εντάσεις όμως δεν άργησαν να κλιμακωθούν και μεταξύ των τοπικών αρχών με αποκορύφωμα τη διαβόητη δολοφονία του Αρχηγού της Αστυνομίας Ντέιβιντ Χένεσι το 1890.

Ο ίδιος φέρεται να κατηγόρησε τους νιόφερτους Ιταλούς λίγο πριν φύγει από τη ζωή πυροδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα λιντσαρίσματα στην ιστορία των ΗΠΑ, όταν ένας όχλος επιτέθηκε βίαια στους φυλακισμένους μετανάστες και σκότωσε 11 άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν πιθανές διασυνδέσεις με τη Μαφία.

Δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά φήμες αναφέρουν το όνομα του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ως το επικρατέστερο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Εξάλλου μόλις πριν από μία εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι ο σταρ αποφάσισε να αποχωρήσει από την ταινία «Evel Knievel Goes on Tour» του Ντάμιεν Σαζέλ, τα γυρίσματα της οποίας ήταν προγραμματισμένα για αυτό το καλοκαίρι για να δώσει προτεραιότητα σε ένα νέο έργο του Σκορσέζε, σύμφωνα με το World of Reel.