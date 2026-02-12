Μάρτιν Σκορσέζε – Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η ταινία «What Happens at Night» μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων

Μετά τη βράβευσή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF), ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), μοιράστηκε με το κοινό λεπτομέρειες για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Στο πλαίσιο μιας ανοιχτής συζήτησης (Q&A) με αφορμή την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, επιβεβαίωσε πως η νέα του συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), το μεταφυσικό θρίλερ «What Happens at Night» μπαίνει στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, τα γυρίσματα αναμένεται «να ξεκινήσουν σε δύο εβδομάδες». Ο ίδιος θα ταξιδέψει στην Πράγα, όπου ο εμβληματικός σκηνοθέτης βρίσκεται ήδη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, σύμφωνα με το World of Reel.

Η ταινία αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον (Peter Cameron) με τον σταρ να συμπρωταγωνιστεί με την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence). Το σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ (Patrick Marber) ακολουθεί «ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών, που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού».

Στη συνέχεια, ο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε για την βιογραφική ταινία του Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra). Παρά τις φήμες που ήθελαν το πρότζεκτ να έχει ακυρωθεί το καλοκαίρι του 2024 –λόγω της άρνησης των κληρονόμων του «Blue Eyes» να δώσουν την έγκρισή τους– ο Ντι Κάπριο άφησε ένα παράθυρο ελπίδας.

«Είναι ακόμα σε εξέλιξη, είναι ακόμα σε εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά, με έναν βαθύ αναστεναγμό.

Ωστόσο παρά την αβεβαιότητα που περιβάλλει το πολυσυζητημένο πρότζεκτ του Σινάτρα, η ατζέντα του διδύμου Σκορσέζε – Ντι Κάπριο παραμένει γεμάτη με έργα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, όπως τα «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta».