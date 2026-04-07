Μάρτζυ Λαζάρου: «Μίλησα για τα κιλά που έχασα γιατί ήταν κάτι που φαινόταν, δεν μπορούσα να το κρύψω»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Μάρτζυ Λαζάρου και μίλησε για τα δύο προσωπικά της θέματα για τα οποία μίλησε πρόσφατα και δεν είναι άλλα από την απώλεια κιλών και την κακοποίηση που έχει βιώσει σε σχέση της στο παρελθόν.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Weekend Live» τόνισε ότι μιλώντας για την απώλεια κιλών έλαβε μηνύματα από γυναίκες, καταλαβαίνοντας ότι η αλλαγή της τους έδωσε δύναμη. Επίσης, η Μάρτζυ Λαζάρου σημείωσε ότι πολλές φορές ο κόσμος πιστεύει ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν έχουν προβλήθηκα, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

«Μίλησα για τα κιλά που έχασα γιατί ήταν κάτι που φαινόταν, δεν μπορούσα να το κρύψω. Ήταν μεγάλη αλλαγή. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως από γυναίκες που δυσκολεύονται με το ίδιο θέμα. Όταν έβλεπαν την αλλαγή και με ρωτούσαν, κατάλαβα ότι σε κάποιες δίνει δύναμη. Οπότε σκέφτηκα ότι, αν μπορώ να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο, αξίζει να μοιραστώ την εμπειρία μου.

Για το θέμα της κακοποίησης, μίλησα αρχικά με αφορμή ένα θέμα στην εκπομπή και αργότερα σε μια συνέντευξη. Δεν είναι κάτι που θέλω να συζητώ συχνά. Δε θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται κατάχρηση τέτοιων θεμάτων. Όταν μιλάω, θέλω να δώσω κουράγιο. Να πω ότι “μου συνέβη, τα κατάφερα, μπορείς και εσύ”», εξομολογήθηκε η γνωστή δημοσιογράφος.

«Ο κόσμος πολλές φορές νομίζει ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν έχουν προβλήματα. Όταν βλέπουν ότι κάποιος έχει περάσει δυσκολίες, αυτό δίνει δύναμη. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό είναι η ίδια η γυναίκα να πάρει την απόφαση να μιλήσει και να φύγει από μια δύσκολη κατάσταση. Αν η τηλεόραση βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι θετικό. Αν έχω βοηθήσει και εγώ έστω και λίγο, χαίρομαι», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη η Μάρτζυ Λαζάρου