Ματίνα Νικολάου: Δεν έχω κρατήσει κάποια επαφή με τον Βασίλη Πορφυράκη

Για τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη, μίλησε η Ματίνα Νικολάου και παραδέχτηκε ότι πλέον δεν έχουν καμία επαφή.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε την Κυριακή (08.02.2026) συνέντευξη στην «Σαββατοκύριακο παρέα». Μάλιστα, η Ματίνα Νικολάου ερωτήθηκε και για την αντίδρασή της όταν έμαθε ότι ο πρώην σύντροφός της, Βασίλης Πορφυράκης, έγινε πατέρας.

«Κάπου σου λείπει, κάπου ρε παιδί μου όμως λες “ουφ” που δεν θα ξυπνήσω να κάνω την τρελή. Ή κάνω την τρελή στο σπίτι, κατάλαβες; Δεν με βλέπει κανείς», είπε για το γεγονός ότι φέτος δε βρίσκεται την τηλεόραση», είπε αρχικά η Ματίνα Νικολάου.

«Ο Νίκος μου είπε ότι έχει συζητήσει. Νομίζω ότι θα του ταιριάζει πάρα πολύ», είπε αμέσως μετά για τον Νίκο Μουτσινά και το τηλεπαιχνίδι «Lingo» που όλα δείχνουν ότι πρόκειται να αναλάβει στο STAR.

Παράλληλα, η Ματίνα Νικολάου μίλησε και για τον Βασίλη Πορφυράκη, με τον οποίο εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχουν πάρει χωριστούς δρόμους, ύστερα από πολλά χρόνια σχέση.

«Εγώ όχι, δεν έχω κρατήσει κάποια επαφή. Δεν το θεωρώ απαραίτητο, σε αυτή τη φάση», είπε για τον πρώην σύντροφό της.

Στην ερώτηση για το πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι ο πρώην σύντροφός της έγινε πατέρας η Ματίνα Νικολάου απάντησε: «Θες να μάθεις ποιά είναι τα συναισθήματά μου τώρα;».

Τέλος, η Ματίνα Νικολάου αποκάλυψε ότι στο παρελθόν την είχαν μπερδέψει με τις τραγουδίστριες Ευρυδίκη και Πέγκυ Ζήνα, ενώ εξομολογήθηκε ότι έχει υψοφοβία από τότε που ήταν παιδί.