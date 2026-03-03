Ματίνα Νικολάου για Βασίλη Πορφυράκη: Ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι, το οποίο έχει περάσει

Η Ματίνα Νικολάου παρακολούθησε το βράδυ της Δευτέρας (02-03-2026) την επίσημη πρεμιέρα της νέας κωμικής ταινίας «Φίλοι για πάντα» σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι και αμέσως μετά παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η ηθοποιός ρωτήθηκε για τον Βασίλη Πορφυράκη, με τον οποίο είχε σχέση στο παρελθόν, αλλά και για τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Νίκο Μουτσινά να βολιδοσκοπείται για την παρουσίαση του «YFSF»

«Εύχομαι καλή αρχή στον Νίκο Μουτσινά, όλα να πάνε καλά, νομίζω ότι θα είναι φανταστικός. Δεν ζήτησε την άποψή μου. Γενικά, ανταλλάσσουμε γνώμες. Για μένα δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο για το YFSF, δεν έχει παρθεί ακόμα η τελική απόφαση, περιμένω κι εγώ νέα», είπε αρχικά η Ματίνα Νικολάου, για την εκπομπή που επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η Ματίνα Νικολάου ρωτήθηκε και για την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τις αναφορές που έκανε στην τελευταία της σχέση με τον Βασίλη Πορφυράκη. Η ηθοποιός είχε επισημάνει μεταξύ άλλων πως «κάθε χωρισμός είναι πληγωτικός» και τόνισε πως δεν μετάνιωσε για την προβολή της πρώην σχέσης της.

«Δεν έγινε τίποτα με την ερώτηση που μου έγινε για την προσωπική μου ζωή. Είστε δημοσιογράφοι, κάνετε ερωτήσεις κι εμείς απαντάμε ή δεν απαντάμε. Δεν ενοχλούμαι για τίποτα. Ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι, το οποίο έχει περάσει και δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε, είτε για μένα, είτε για τον άλλο άνθρωπο», εξήγησε η Ματίνα Νικολάου, στο απόσπασμα των δηλώσεών της, που προβλήθηκε από το «Happy Day» του Alpha.

«Δεν έχω κρατήσει κάποια επαφή με τον Βασίλη Πορφυράκη» είχε αναφέρει η Ματίνα Νικολάου σε παλαιότερη συνέντευξή της.