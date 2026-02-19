Ματίνα Νικολάου για Βασίλη Πορφυράκη: Ο χωρισμός είναι πάντα πληγωτικός, δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη

Μία νέα τηλεοπτική εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή έκανε η Ματίνα Νικολάου, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει να ανανεώσει και την εξωτερική της εμφάνιση και δείχνει πιο λαμπερή και όμορφη από ποτέ.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (19.02.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για όλα με την Κατερίνα Καινούργιου. Μεταξύ άλλων, η Ματίνα Νικολάου δήλωσε ότι δε μετάνιωσε για τη δημοσιότητα που είχε πάρει ο δεσμό της με τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη.

«Όταν είμαστε μέσα στη ζωή, μας συμβαίνουν διάφορα που δεν τα περιμένουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Οπότε εκεί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε – και ειδικά όταν έχεις και ένα παιδί. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τον πατέρα του. Στην αρχή, υπήρχε δυσκολία. Πάντα ένας χωρισμός έχει δυσκολίες… Το ήθελε κι εκείνος κι εγώ να είμαστε πολύ καλά και για το παιδί, οπότε έχουμε βρει μια ωραία ισορροπία. Είμαστε οικογένεια χωρίς να είμαστε ζευγάρι», δήλωσε αρχικά για το διαζύγιό της και τις σχέσεις της με τον πρώην άντρα της.

Δεν είναι πολύ απλό (να γνωρίσεις έναν νέο σύντροφο στο παιδί σου), αλλά νομίζω ότι όταν είμαστε εμείς καλά, σαν γονείς, είναι και τα παιδιά καλά. Και την προηγούμενη σχέση μου, ο Παναγιώτης τη δέχτηκε με πολλή αγάπη, γιατί αισθανόταν ότι το είχε ανάγκη η μαμά του. Τώρα δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο», ξεκαθάρισε στη συνέχεια η Ματίνα Νικολάου για τον δεσμό της με τον Βασίλη Πορφυράκη.

Συνεχίζοντας να μιλάει για τον ανερχόμενο τραγουδιστή που συνυπήρξαν πολλά χρονιά, τόνισε: «Ο χωρισμός είναι πάντα πληγωτικός. Αλλά όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι όσο πιο μικραίνεις τον χρόνο του πένθους, τόσο πιο πολύ βοηθητικό είναι για μένα. Οπότε συνειδητά αποφάσισα ότι ξεκινάω πάλι ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, που πάντα μέσα σ’ αυτό είναι το παιδί μου, οπότε αυτό και μόνο μου δίνει τεράστια δύναμη. Δεν το συζητώ».

Επίσης, η Ματίνα Νικολάου παραδέχτηκε ότι δεν την ενόχλησε που ο δεσμός τους ήταν προβεβλημένος στα φώτα της δημοσιότητας.

«Δε μετάνιωσα που η προηγούμενη σχέση μου ήταν προβεβλημένη. Δε θεωρώ όμως ότι ούτε ότι μου έκανε καλό, ούτε ότι μου έκανε κακό. Ήταν έτσι τα πράγματα, δεν μου αρέσει γενικά να κρύβομαι. Είμαι χαμηλών τόνων. Αλλά όταν είναι μια σχέση, στην οποία είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη μέσα από αυτήν, φυσικά θα το ξανάκανα δηλαδή, δε θα είχα πρόβλημα να κρυφτώ. Είμαι καλά, είμαι μόνη μου τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι σχέσεις μου ήταν πάρα πολύ έντονες, οπότε δεν είχα τον χρόνο να κάτσω με τον εαυτό μου λίγο. Ήταν μαζί το παιδί, ήταν μαζί πολλή δουλειά, πάρα πολλές ώρες δουλειάς, εκπομπή, θέατρο, οπότε έχασα λίγο τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Και τώρα είμαι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχω σκεφτεί κι έχω καταλάβει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Κάνοντας ψυχοθεραπεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο χρόνος…», ανέφερε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.