Ματίνα Ζάρα: Βίωσα κάθε μορφή κακοποίησης και δεν το κατάλαβα από την αρχή της σχέσης

Για την κακοποίηση που υπέστη από προηγούμενη της σχέση, στο πρόσφατο παρελθόν, μίλησε η Ματίνα Ζάρα στους δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία που την συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο.

“Βίωσα κάθε μορφή κακοποίησης. Ήταν κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα από την αρχή της σχέσης, το κατάλαβα στην πορεία όταν άρχισα να μιλάω σε δικά μου άτομα” εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια, Ματίνα Ζάρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Έβλεπα ότι υπήρχαν αρκετά red flags και έτσι πήρα τη δύναμη να μιλήσω και να φύγω από αυτή την κατάσταση. Στην αρχή δεν ξεκίνησε ως σωματική κακοποίηση, ήταν πιο πολύ ψυχολογική και οικονομική”.

“Μετά, στην πορεία, ήρθε η σωματική και, όταν έγινε την πρώτη φορά, απλά έφυγα από αυτή τη σχέση” συμπλήρωσε η Μαρίνα Ζάρα στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις που προβλήθηκαν στον αέρα του Happy Day το πρωινό της Τρίτης στον Alpha.