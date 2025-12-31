Ματίνα Ζάρα: Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο, προσπαθούσε να με ελέγξει και να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους

Στον τρόπο με τον οποία διαχειρίστηκε καθώς και αποχώρησε από μια τοξική σχέση εστίασε, μεταξύ άλλων, η Ματίνα Ζάρα στη νέα συνέντευξη που έδωσε το πρωινό της Τετάρτης στην κάμερα της εκπομπής Happy Day στον Alpha και την Όλγα Λαφαζάνη,.

“Μ’ αρέσει πάρα πολύ να ταυτίζομαι με τα κομμάτια που λέω και στο νέο μου τραγούδι, που λέγεται “Dubai”, ταυτίζομαι στο κομμάτι πως βρήκα και γω τη δύναμη να φύγω από μια τοξική σχέση. Είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε ή όταν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια τοξική σχέση, να βρίσκουμε τη δύναμη και να φεύγουμε” δήλωσε, αρχικά, η Ματίνα Ζάρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση. Συνήθως σε τέτοιες σχέσεις υπάρχει έκρηξη αγάπης στην αρχή, “δεν μπορώ χωρίς εσένα, σ’ αγαπάω”, πολλές υποσχέσεις από νωρίς στη σχέση και πολλά λόγια. Στην πορεία, νομίζω, το καταλαβαίνεις και αρχίζει να αλλάζει αυτό. Όταν ίσως σε νιώθει ο άλλος πιο δεδομένη”.

“Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο. Ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να με ελέγξει, προσπαθούσε να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους. Όταν του είπα “φεύγω”, δεν του άρεσε. Δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες και να το αναλύσω, ούτε να ζωγραφίσω καταστάσεις”.

“Μίλησα γι’ αυτό γιατί ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι μια γυναίκα, που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να μιλήσει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ματίνα Ζάρα.