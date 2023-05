Οι φήμες για την προσωπική ζωή της Σακίρα οργιάζουν τις τελευταίες εβδομάδες. Τι… παίζει με την Κολομβιανή τραγουδίστρια και τον σταρ του NBA, Τζίμι Μπάτλερ.

Οι φήμες για πιθανό ειδύλλιο της Σακίρα με τον Τζίμι Μπάτλερ έχουν φουντώσει τις τελευταίες μέρες.

Αφορμή αποτέλεσε η εμφάνιση της Κολομβιανής ποπ σταρ στο FTX Arena την περασμένη Κυριακή (21/5) στο τρίτο παιχνίδι των τελικών της Ανατολής ανάμεσα στους Χιτ και τους Σέλτικς.

Η 46χρονη Σακίρα είδε τους Χιτ να επικρατούν των Σέλτικς και στη συνέχεια ανέβασε στο λογαριασμό της στο instagram, video μέσα από το γήπεδο, γράφοντας κάτω από την ανάρτησή της: “Πάμε Χιτ!”.

Στη συνέχεια, ακολούθησε στο instagram τον σούπερ σταρ των Χιτ, Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος την έκανε αμέσως follow back.

Ο γιος της Σακίρα, μάλιστα, φόρεσε ως στολή στο Halloween την φανέλα του 33χρονου μπασκετμπολίστα, ενώ ο αδερφός του ντύθηκε LeBron James.

